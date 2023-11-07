https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/otrazhena-ataka-17-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1048959652.html

Отражена атака 17 украинских беспилотников на Крым

Отражена атака 17 украинских беспилотников на Крым

В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T09:00+0300

2023-11-07T09:00+0300

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров с помощью беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.Девять БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря и территорией Крыма, остальные восемь – перехвачены.Губернатор Крыма Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного беспилотника упали во дворе частного дома в Севастополе. Пострадал мужчина – у него проникающее ранение грудной клетки и живота, перелом руки. Медики оценивают его состояние как тяжелое.Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в результате происшествия нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/ne-khvatilo-porokhu-zaluzhnyy-priznal-proval-kontrnastupa-1048934752.html

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