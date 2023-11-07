https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/otrazhena-ataka-17-ukrainskikh-bespilotnikov-na-krym-1048959652.html
Отражена атака 17 украинских беспилотников на Крым
Отражена атака 17 украинских беспилотников на Крым
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T09:00+0300
2023-11-07T09:00+0300
2023-11-07T11:08+0300
крым
россия
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/03/1032146549_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7392f3b5aa7a10e2805ab2431e2d98ed.jpg
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров с помощью беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.Девять БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря и территорией Крыма, остальные восемь – перехвачены.Губернатор Крыма Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного беспилотника упали во дворе частного дома в Севастополе. Пострадал мужчина – у него проникающее ранение грудной клетки и живота, перелом руки. Медики оценивают его состояние как тяжелое.Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в результате происшествия нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/ne-khvatilo-porokhu-zaluzhnyy-priznal-proval-kontrnastupa-1048934752.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/03/1032146549_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_c7a7820cdd8dc3d1e25a6ba5f9caf74a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
крым, россия, новости, украина
крым, россия, новости, украина
Отражена атака 17 украинских беспилотников на Крым
09:00 07.11.2023 (обновлено: 11:08 07.11.2023)
В некоторых приграничных регионах России, в том числе в Курской области и Крыму, установлен желтый уровень террористической угрозы.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать Крымский полуостров с помощью беспилотников, сообщили
в Министерстве обороны России.
"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в публикации.
Девять БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря и территорией Крыма, остальные восемь – перехвачены.
Губернатор Крыма Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного беспилотника упали во дворе частного дома в Севастополе. Пострадал мужчина – у него проникающее ранение грудной клетки и живота, перелом руки. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в результате происшествия нет.