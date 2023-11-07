https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/pogranupravlenie-fsb-podarilo-galskoy-shkole-laboratornyy-kompleks-po-biologii-1048968580.html

Погрануправление ФСБ подарило галской школе лабораторный комплекс по биологии

Погрануправление ФСБ подарило галской школе лабораторный комплекс по биологии

Мероприятия по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводятся совместно с Пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного... 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T18:08+0300

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СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Пограничное управление Федеральной службы безопасности России в Абхазии подарило школе №1 города Гала мобильный лабораторный комплекс по биологии и компьютерное оборудование, сообщает "ГалМедиа"."Это был неожиданный подарок, это просто сюрприз, очень нужный для преподавания биологии, поскольку он богат техникой современной, здесь есть компьютер, здесь есть микроскопы, здесь есть лабораторные принадлежности для изучения анатомии, изучения клетки, изучения систематики. Поэтому для развития наших детей это будет очень хорошим подспорьем", - рассказала учитель биологии Алла Хизанишвили.Хизанишвили пояснила, что сейчас в школе заканчивается ремонт кабинета естественных наук, и этот комплекс станет хорошим дополнением к нему.По словам учительницы, потребность в биологических знаниях у учеников высока - многие из них поступают в медицинские вузы. Также необходимо заняться еще одним биологическим направлением - сельскохозяйственным, поскольку Гал - это сельскохозяйственный район.Мобильный комплекс включает в себя приборы, инструменты, цифровое измерительное оборудование, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедийные и тестовые материалы. С его помощью ученики смогут проводить эксперименты и опыты, в том числе, самостоятельно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231006/sukhumskoy-shkole-10-peredali-laboratornye-kompleksy-po-biologii-i-fizike-1048484909.html

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