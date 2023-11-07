https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/polnaya-blokirovka-mvf-opisal-utopiyu-dlya-rossii-1048960381.html

Полная блокировка: МВФ описал "утопию" для России

Полная блокировка: МВФ описал "утопию" для России

Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока: США - ЕС с одной стороны и Китай - Россия — с... 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T10:21+0300

2023-11-07T10:21+0300

2023-11-07T11:05+0300

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К каким последствиям приведет геоэкономическая фрагментация для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.Два блокаЭксперты предупредили, что могут образоваться два никак не взаимодействующих лагеря: первый возглавят США и Евросоюз, второй — Китай и Россия. И взаимодействовать они не будут.Две крупнейшие экономики мира — США и Китай — в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров. А во время пандемии многие страны решили ограничить экспорт медицинских товаров и продуктов питания, напоминают авторы исследования.На протяжении всего XX века торговые барьеры ослабевали, однако в последнее десятилетие тенденция изменилась."Все эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации — политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля", — предупреждают эксперты.Сокращение доступа к экспортным рынкам приведет к взлету цен на многие товары. Некоторые окажутся в дефиците, и, как считают в МВФ, больше всего пострадает в этой ситуации "восточный" блок.Конфигурация блоковЭкономисты обращают внимание на то, что процесс глобализации действительно показывает признаки разделения мировой экономики на два ключевых торговых блока — Китай и США."Тем не менее это не означает, что данные регионы прекратят какое-либо взаимодействие друг с другом, потому что такая блокада приведет не только к резкому росту цен на большое количество продукции, но и к приостановке каких-либо научных разработок с обеих сторон в связи с недостатком тех или иных материалов для проведения тестов и лабораторных исследований", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Однако, если подобное произойдет, последствия для каждого из альянсов предсказать сложно."Ответ на вопрос, кто больше выиграет, а кто проиграет, зависит от конкретной конфигурации блоков — прежде всего от того, куда примкнут Африка, Центральная Азия и Украина. Например, если Казахстан, Узбекистан, Намибия, ЮАР, Нигер, ряд других африканских стран, Украина войдут в китайско-российский альянс, то Атлантический блок будет явно испытывать недостаток урана — стратегического сырья для энергетики", — объясняет Сергей Толкачев, заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России.Дефицит металловТак, атлантический блок будет существенно уступать российско-китайскому (евроазиатскому) по разведанным запасам редкоземельных металлов."Россия и Китай в сумме обладают запасами примерно в 75 миллионов тонн, без Казахстана и других стран Центральной Азии. Тогда как у "атлантистов" вместе с Австралией и даже Бразилией примерно 60 миллионов — в основном за счет Канады. Правда, запасы в Гренландии оцениваются еще в 40 тонн, но для их разработки нужны огромные затраты", — говорит Толкачев.По мнению Антонины Левашенко, руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, в блоке США — Европа взлетят цены на углеводороды и такие металлы, как молибден (40% производится в Китае), олово (48% производится в Китае), титан (крупнейший поставщик титановых плит в мире — российская компания ВСМПО АВИСМА), вольфрам (70% месторождений на территории Китая). Кроме того, уже сегодня некоторые металлы, которые добывают в России и КНР, в остром дефиците — например, свинец."Такая блокада для американско-европейского блока приведет к нехватке платины и палладия, а также лития ( включая литий-ионные батареи), галлия и германия", — отмечает Екатерина Новикова.Поставки редкоземельных металлов Западу со стороны Китая уже вызывают опасения. С 1 августа КНР ограничила экспорт галлия и германия, ключевых для микросхем, "из соображений национальной безопасности"."Доля китайского производства в мире по германию составляет 98%, а по галлию — 70. Чтобы запустить собственное производство этих металлов, США нужно вложить около 20 миллиардов долларов — это очень большая сумма. И процесс затянется на десятилетия. Пекин уже фактически начал лишать США металлов, которые нужны не только производителям полупроводников, но и при выпуске целого ряда вооружений, электрокаров и телекоммуникационного оборудования", — рассказывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Есть вероятность, что вслед за галлием и германием китайцы ужесточат вывоз редкоземельных неодима, празеодима, самария. Может возникнуть цепная реакция, и производителям чипов придется останавливать мощности, считает эксперт.Торговая дипломатияПоследствия, разумеется, будут и для китайско-российского альянса. Из-за санкций Россия уже столкнулась с ограничением поставок целого ряда товаров из стран Запада. Под удар попал и Китай — США пытаются полностью закрыть ему доступ к чипам, произведенным американскими компаниями, в том числе и через третьи страны."Практически во всех типах самолетов китайского производства есть комплектующие из США и Евросоюза. Ввод жестких ограничений теоретически может оставить КНР без воздушного флота, в том числе военного. Для высокотехнологичных отраслей требуется 42 вида минералов, и по восьми есть сильная зависимость от импорта из США. При этом по семи Китай потенциально способен наладить поставки из других стран, но это, например, практически невозможно по бериллию", — отмечает Шатов.Китайско-российский блок может начать испытывать недостаток в кобальте, никеле, меди, пальмовом масле, сое, печатных платах и разного рода микросхемах современного поколения, поскольку их производство сосредоточено в нескольких странах блока США — Европа.Однако, как подчеркивает Антонина Левашенко, такое экономическое моделирование не учитывает сценарии разделения или неразделения между двумя блоками остальных стран и регионов. Уровень цен в каждом из блоков на тот или иной товар будет зависеть от торговых отношений с неприсоединившимися странами-производителями. Этот тот случай, когда торговая дипломатия может дать и непрогнозируемые результаты, поясняет она.Таким образом, модель скорее гипотетическая. С учетом нынешнего уровня развития технологий, товарооборот между формирующимися блоками в любом случае продолжится, пусть и посредством непрямых логистических маршрутов, уверены экономисты. Более сложные цепочки поставок позволят получать все необходимое. Но разумеется, гораздо дороже.

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