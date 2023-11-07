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https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/polnaya-blokirovka-mvf-opisal-utopiyu-dlya-rossii-1048960381.html
Полная блокировка: МВФ описал "утопию" для России
Полная блокировка: МВФ описал "утопию" для России
Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока: США - ЕС с одной стороны и Китай - Россия — с... 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T10:21+0300
2023-11-07T11:05+0300
россия
финансы
экономика
мвф
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К каким последствиям приведет геоэкономическая фрагментация для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.Два блокаЭксперты предупредили, что могут образоваться два никак не взаимодействующих лагеря: первый возглавят США и Евросоюз, второй — Китай и Россия. И взаимодействовать они не будут.Две крупнейшие экономики мира — США и Китай — в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров. А во время пандемии многие страны решили ограничить экспорт медицинских товаров и продуктов питания, напоминают авторы исследования.На протяжении всего XX века торговые барьеры ослабевали, однако в последнее десятилетие тенденция изменилась."Все эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации — политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля", — предупреждают эксперты.Сокращение доступа к экспортным рынкам приведет к взлету цен на многие товары. Некоторые окажутся в дефиците, и, как считают в МВФ, больше всего пострадает в этой ситуации "восточный" блок.Конфигурация блоковЭкономисты обращают внимание на то, что процесс глобализации действительно показывает признаки разделения мировой экономики на два ключевых торговых блока — Китай и США."Тем не менее это не означает, что данные регионы прекратят какое-либо взаимодействие друг с другом, потому что такая блокада приведет не только к резкому росту цен на большое количество продукции, но и к приостановке каких-либо научных разработок с обеих сторон в связи с недостатком тех или иных материалов для проведения тестов и лабораторных исследований", — говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Однако, если подобное произойдет, последствия для каждого из альянсов предсказать сложно."Ответ на вопрос, кто больше выиграет, а кто проиграет, зависит от конкретной конфигурации блоков — прежде всего от того, куда примкнут Африка, Центральная Азия и Украина. Например, если Казахстан, Узбекистан, Намибия, ЮАР, Нигер, ряд других африканских стран, Украина войдут в китайско-российский альянс, то Атлантический блок будет явно испытывать недостаток урана — стратегического сырья для энергетики", — объясняет Сергей Толкачев, заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России.Дефицит металловТак, атлантический блок будет существенно уступать российско-китайскому (евроазиатскому) по разведанным запасам редкоземельных металлов."Россия и Китай в сумме обладают запасами примерно в 75 миллионов тонн, без Казахстана и других стран Центральной Азии. Тогда как у "атлантистов" вместе с Австралией и даже Бразилией примерно 60 миллионов — в основном за счет Канады. Правда, запасы в Гренландии оцениваются еще в 40 тонн, но для их разработки нужны огромные затраты", — говорит Толкачев.По мнению Антонины Левашенко, руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, в блоке США — Европа взлетят цены на углеводороды и такие металлы, как молибден (40% производится в Китае), олово (48% производится в Китае), титан (крупнейший поставщик титановых плит в мире — российская компания ВСМПО АВИСМА), вольфрам (70% месторождений на территории Китая). Кроме того, уже сегодня некоторые металлы, которые добывают в России и КНР, в остром дефиците — например, свинец."Такая блокада для американско-европейского блока приведет к нехватке платины и палладия, а также лития ( включая литий-ионные батареи), галлия и германия", — отмечает Екатерина Новикова.Поставки редкоземельных металлов Западу со стороны Китая уже вызывают опасения. С 1 августа КНР ограничила экспорт галлия и германия, ключевых для микросхем, "из соображений национальной безопасности"."Доля китайского производства в мире по германию составляет 98%, а по галлию — 70. Чтобы запустить собственное производство этих металлов, США нужно вложить около 20 миллиардов долларов — это очень большая сумма. И процесс затянется на десятилетия. Пекин уже фактически начал лишать США металлов, которые нужны не только производителям полупроводников, но и при выпуске целого ряда вооружений, электрокаров и телекоммуникационного оборудования", — рассказывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Есть вероятность, что вслед за галлием и германием китайцы ужесточат вывоз редкоземельных неодима, празеодима, самария. Может возникнуть цепная реакция, и производителям чипов придется останавливать мощности, считает эксперт.Торговая дипломатияПоследствия, разумеется, будут и для китайско-российского альянса. Из-за санкций Россия уже столкнулась с ограничением поставок целого ряда товаров из стран Запада. Под удар попал и Китай — США пытаются полностью закрыть ему доступ к чипам, произведенным американскими компаниями, в том числе и через третьи страны."Практически во всех типах самолетов китайского производства есть комплектующие из США и Евросоюза. Ввод жестких ограничений теоретически может оставить КНР без воздушного флота, в том числе военного. Для высокотехнологичных отраслей требуется 42 вида минералов, и по восьми есть сильная зависимость от импорта из США. При этом по семи Китай потенциально способен наладить поставки из других стран, но это, например, практически невозможно по бериллию", — отмечает Шатов.Китайско-российский блок может начать испытывать недостаток в кобальте, никеле, меди, пальмовом масле, сое, печатных платах и разного рода микросхемах современного поколения, поскольку их производство сосредоточено в нескольких странах блока США — Европа.Однако, как подчеркивает Антонина Левашенко, такое экономическое моделирование не учитывает сценарии разделения или неразделения между двумя блоками остальных стран и регионов. Уровень цен в каждом из блоков на тот или иной товар будет зависеть от торговых отношений с неприсоединившимися странами-производителями. Этот тот случай, когда торговая дипломатия может дать и непрогнозируемые результаты, поясняет она.Таким образом, модель скорее гипотетическая. С учетом нынешнего уровня развития технологий, товарооборот между формирующимися блоками в любом случае продолжится, пусть и посредством непрямых логистических маршрутов, уверены экономисты. Более сложные цепочки поставок позволят получать все необходимое. Но разумеется, гораздо дороже.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/nadezhd-ne-ostalos-kak-izmenilas-ekonomika-ukrainy-s-nachala-svo-1048746178.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/nasha-ekonomika-rushitsya-evropa-v-yarosti-iz-za-rossiyskikh-uspekhov-1048625462.html
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россия, финансы, экономика, мвф
россия, финансы, экономика, мвф

Полная блокировка: МВФ описал "утопию" для России

10:21 07.11.2023 (обновлено: 11:05 07.11.2023)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока: США - ЕС с одной стороны и Китай - Россия — с другой.
К каким последствиям приведет геоэкономическая фрагментация для РИА Новости разбиралась Елена Савельева.

Два блока

Эксперты предупредили, что могут образоваться два никак не взаимодействующих лагеря: первый возглавят США и Евросоюз, второй Китай и Россия. И взаимодействовать они не будут.
"И дело не только в украинском конфликте. В последние годы торговые ограничения в таких секторах, как сырьевые товары и полупроводники, которые считаются критически важными для национальной безопасности и стратегической конкуренции, все чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами", отмечают специалисты из МВФ.
Две крупнейшие экономики мира США и Китай в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров. А во время пандемии многие страны решили ограничить экспорт медицинских товаров и продуктов питания, напоминают авторы исследования.
На протяжении всего XX века торговые барьеры ослабевали, однако в последнее десятилетие тенденция изменилась.
"Все эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля", предупреждают эксперты.
Сокращение доступа к экспортным рынкам приведет к взлету цен на многие товары. Некоторые окажутся в дефиците, и, как считают в МВФ, больше всего пострадает в этой ситуации "восточный" блок.
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Конфигурация блоков

Экономисты обращают внимание на то, что процесс глобализации действительно показывает признаки разделения мировой экономики на два ключевых торговых блока Китай и США.
"Тем не менее это не означает, что данные регионы прекратят какое-либо взаимодействие друг с другом, потому что такая блокада приведет не только к резкому росту цен на большое количество продукции, но и к приостановке каких-либо научных разработок с обеих сторон в связи с недостатком тех или иных материалов для проведения тестов и лабораторных исследований", говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Однако, если подобное произойдет, последствия для каждого из альянсов предсказать сложно.
"Ответ на вопрос, кто больше выиграет, а кто проиграет, зависит от конкретной конфигурации блоков прежде всего от того, куда примкнут Африка, Центральная Азия и Украина. Например, если Казахстан, Узбекистан, Намибия, ЮАР, Нигер, ряд других африканских стран, Украина войдут в китайско-российский альянс, то Атлантический блок будет явно испытывать недостаток урана стратегического сырья для энергетики", объясняет Сергей Толкачев, заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России.

Дефицит металлов

Так, атлантический блок будет существенно уступать российско-китайскому (евроазиатскому) по разведанным запасам редкоземельных металлов.
"Россия и Китай в сумме обладают запасами примерно в 75 миллионов тонн, без Казахстана и других стран Центральной Азии. Тогда как у "атлантистов" вместе с Австралией и даже Бразилией примерно 60 миллионов в основном за счет Канады. Правда, запасы в Гренландии оцениваются еще в 40 тонн, но для их разработки нужны огромные затраты", говорит Толкачев.
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По мнению Антонины Левашенко, руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, в блоке США — Европа взлетят цены на углеводороды и такие металлы, как молибден (40% производится в Китае), олово (48% производится в Китае), титан (крупнейший поставщик титановых плит в мире российская компания ВСМПО АВИСМА), вольфрам (70% месторождений на территории Китая). Кроме того, уже сегодня некоторые металлы, которые добывают в России и КНР, в остром дефиците например, свинец.
"Такая блокада для американско-европейского блока приведет к нехватке платины и палладия, а также лития ( включая литий-ионные батареи), галлия и германия", отмечает Екатерина Новикова.
Поставки редкоземельных металлов Западу со стороны Китая уже вызывают опасения. С 1 августа КНР ограничила экспорт галлия и германия, ключевых для микросхем, "из соображений национальной безопасности".
"Доля китайского производства в мире по германию составляет 98%, а по галлию — 70. Чтобы запустить собственное производство этих металлов, США нужно вложить около 20 миллиардов долларов — это очень большая сумма. И процесс затянется на десятилетия. Пекин уже фактически начал лишать США металлов, которые нужны не только производителям полупроводников, но и при выпуске целого ряда вооружений, электрокаров и телекоммуникационного оборудования", рассказывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Есть вероятность, что вслед за галлием и германием китайцы ужесточат вывоз редкоземельных неодима, празеодима, самария. Может возникнуть цепная реакция, и производителям чипов придется останавливать мощности, считает эксперт.

Торговая дипломатия

Последствия, разумеется, будут и для китайско-российского альянса. Из-за санкций Россия уже столкнулась с ограничением поставок целого ряда товаров из стран Запада. Под удар попал и Китай США пытаются полностью закрыть ему доступ к чипам, произведенным американскими компаниями, в том числе и через третьи страны.
"Практически во всех типах самолетов китайского производства есть комплектующие из США и Евросоюза. Ввод жестких ограничений теоретически может оставить КНР без воздушного флота, в том числе военного. Для высокотехнологичных отраслей требуется 42 вида минералов, и по восьми есть сильная зависимость от импорта из США. При этом по семи Китай потенциально способен наладить поставки из других стран, но это, например, практически невозможно по бериллию", отмечает Шатов.
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Китайско-российский блок может начать испытывать недостаток в кобальте, никеле, меди, пальмовом масле, сое, печатных платах и разного рода микросхемах современного поколения, поскольку их производство сосредоточено в нескольких странах блока США — Европа.
Однако, как подчеркивает Антонина Левашенко, такое экономическое моделирование не учитывает сценарии разделения или неразделения между двумя блоками остальных стран и регионов. Уровень цен в каждом из блоков на тот или иной товар будет зависеть от торговых отношений с неприсоединившимися странами-производителями. Этот тот случай, когда торговая дипломатия может дать и непрогнозируемые результаты, поясняет она.
Таким образом, модель скорее гипотетическая. С учетом нынешнего уровня развития технологий, товарооборот между формирующимися блоками в любом случае продолжится, пусть и посредством непрямых логистических маршрутов, уверены экономисты. Более сложные цепочки поставок позволят получать все необходимое. Но разумеется, гораздо дороже.
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