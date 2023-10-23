https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/nadezhd-ne-ostalos-kak-izmenilas-ekonomika-ukrainy-s-nachala-svo-1048746178.html

Надежд не осталось: как изменилась экономика Украины с начала СВО

Надежд не осталось: как изменилась экономика Украины с начала СВО

В Институте демографии и социальных исследований НАН Украины (ИДиСИ) подсчитали, что за последние 20 месяцев страну покинули не меньше шести миллионов человек... 23.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-23T09:00+0300

2023-10-23T09:00+0300

2023-10-23T09:00+0300

украина

экономика

безработица

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/0c/1045227333_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_ba82b692c2212e3609fa6581148bdad5.jpg

При этом рынок труда лишился 3,5 миллиона рабочих мест, а скоро потеряет еще около миллиона. Что происходит с украинской экономикой, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Мировой лидерВ 2022-м из-за боевых действий 21,1% украинцев числились безработными — страна вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю. На уровне Габона (21,5%) и Конго (21,8%). Для сравнения: в Польше безработица — меньше пяти процентов. При этом 40% украинских беженцев находят там себе работу за неделю, остальные — за два-три месяца, утверждают в аналитическом центре международного агентства Gremi Personal.Вместе с тем треть населения не работает и не ищет вакансий, отмечает директор ИДиСИ Элла Либанова. В основном людей увольняют из-за закрытия предприятий и сокращения штатов. При этом 55% жалуются, что нет предложений по специальности.Еще одна проблема — низкие зарплаты. В среднем — 12,6 тысячи гривен (порядка 30 тысяч рублей). Причем 81% опрошенных признались, что с весны 2022-го их доходы заметно сократились. У 35% почти весь заработок уходит на пропитание, 41% — кроме еды, удается купить кое-какие недорогие вещи, 13% едва сводят концы с концами.Как показало исследование Европейской бизнес-ассоциации, за лето доля украинских компаний, выполняющих обещания по зарплате, сократилась с 62 до 56%. И если в первом квартале на рынке труда было 23 тысячи новых вакансий, то во втором — только 17 тысяч.Электрик вместо математикаПо данным социологической службы Центра Разумкова, больше всего трудоустроенных в торговле, сельском хозяйстве, образовании. Кроме того, мужчины заняты в строительстве и на транспорте, а женщины — в здравоохранении. То есть население в основном поддерживает аграрный сектор, логистику и элементарные услуги, а также выполняет восстановительные работы.Чтобы предотвратить разрастание экономического кризиса, Либанова предлагает переобучить украинцев из математиков и философов на более полезные для страны специальности. Правда, пока к этому готовы лишь 8,9% респондентов. По статистике министерства экономики, в текущем году переквалифицировались порядка 300 человек.Самыми популярными ведомство считает следующие профессии: медсестра, психолог, соцработник, водитель, электрогазосварщик, электромонтер, охранник, швея, повар и кондитер. Кроме того, украинский ресурс поиска работы Work.ua предполагает, что в перспективе большую привлекательность обретут операторы сельскохозяйственного оборудования, механики, школьные учителя и преподаватели в вузах, строители и инженеры.Время покажетЭкономист Михаил Беляев полагает, что послевоенное восстановление займет минимум пять лет. И Украина уже никогда не будет самостоятельным государством. "Экономическая стратегия зависит от того, какие планы на Киев у его кураторов. Если боевые действия завершатся завтра, а финансирование останется на прежнем уровне, жилой фонд удастся отремонтировать за два-три года. На строительство новых заводов и реконструкцию старых уйдет в два раза больше", — говорит эксперт.Депутаты Верховной рады в первом чтении утвердили бюджет на 2024-й. На оборону собираются потратить порядка 40 миллиардов долларов (21,6% ВВП). Правда, военные хотят еще больше. В стране денег на это нет — рассчитывают на помощь США и Евросоюза.По словам Беляева, вряд ли Украина когда-нибудь повторит успех Украинской ССР. Скорее всего, инвесторы сделают упор на развитии аграрного сектора и обработке оставшихся природных ресурсов. Кроме того, в стране постараются разместить военные базы. "В итоге получится разросшийся клон какой-нибудь Литвы", — считает экономист.Политолог Александр Дудчак уверен, что после завершения боевых действий никаких инвестиций в украинскую экономику не будет. "В стране уничтожали все отрасли, которые так или иначе могли конкурировать с западными производствами. Деиндустриализация неизбежно сопровождается депопуляцией, — указывает эксперт. — С 2014 по 2021-й население сократилось на те же десять миллионов, что и в 2022-2023-м".Опрошенные РИА Новости специалисты подчеркивают: на данный момент Украины в привычном понимании государства не существует. Ее границы и потенциал постоянно меняются. Положение Киева может многократно ухудшиться, но лучше точно не станет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231018/khazin-po-ekonomicheskim-prichinam-bolshoy-voyny-v-mire-ne-budet-1048645854.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/nasha-ekonomika-rushitsya-evropa-v-yarosti-iz-za-rossiyskikh-uspekhov-1048625462.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231001/bolshaya-nepriyatnost-rossiya-reshila-dobit-baydena-pered-vyborami-1048404987.html

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, экономика, безработица, финансы