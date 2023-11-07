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Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 ноября
Погоду Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T14:48+0300
2023-11-07T14:48+0300
2023-11-07T15:37+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В среду, 8 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 ноября
14:48 07.11.2023 (обновлено: 15:37 07.11.2023)
Погоду Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В среду, 8 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.