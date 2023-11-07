https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-8-noyabrya-1048964445.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 ноября

Погоду Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T14:48+0300

2023-11-07T14:48+0300

2023-11-07T15:37+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba1724c8a46a0ad9398179e8faa7ab75.jpg

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. В среду, 8 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии