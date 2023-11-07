https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/sotrudniki-fsb-poymali-falshivomonetchikov-pechatavshikh-do-dvukh-milliardov-rubley-v-god-1048962894.html
Крупную банду фальшивомонетчиков разоблачила ФСБ
Крупную банду фальшивомонетчиков разоблачила ФСБ
Мошенники работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма. 07.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-07T12:34+0300
2023-11-07T12:34+0300
2023-11-07T13:09+0300
новости
россия
фальшивомонетчики
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036542192_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8fe9808683ea986ff1be788b608b6aeb.jpg
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили крупную банду фальшивомонетчиков, печатавшую до двух миллиардов поддельных рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."Совместно с МВД Российской Федерации пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым", — говорится в релизе.Основную часть ненастоящих купюр продавали через даркнет и рассылали в регионы, остальное сбывали через закладчиков или "проверенных покупателей". При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли около 20 миллионов поддельных рублей, оборудование для печатанья денег, компьютеры, средства связи. Всего было задержано 24 члена банды, согласно решению суда, они заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, а также об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/bank-rossii-predstavil-obnovlennye-kupyury-nominalom-1000-i-5000-rubley-1048631079.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1e/1036542192_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bedfdda2a4513aef65c20b0882e95b49.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, фальшивомонетчики, фсб
новости, россия, фальшивомонетчики, фсб
Крупную банду фальшивомонетчиков разоблачила ФСБ
12:34 07.11.2023 (обновлено: 13:09 07.11.2023)
Мошенники работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма.
СУХУМ, 7 ноя – Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили крупную банду фальшивомонетчиков, печатавшую до двух миллиардов поддельных рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Совместно с МВД Российской Федерации пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым", — говорится в релизе.
Основную часть ненастоящих купюр продавали через даркнет и рассылали в регионы, остальное сбывали через закладчиков или "проверенных покупателей". При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли около 20 миллионов поддельных рублей, оборудование для печатанья денег, компьютеры, средства связи.
Всего было задержано 24 члена банды, согласно решению суда, они заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, а также об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег.