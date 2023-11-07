https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/sotrudniki-fsb-poymali-falshivomonetchikov-pechatavshikh-do-dvukh-milliardov-rubley-v-god-1048962894.html

Крупную банду фальшивомонетчиков разоблачила ФСБ

Крупную банду фальшивомонетчиков разоблачила ФСБ

Мошенники работали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма. 07.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-07T12:34+0300

2023-11-07T12:34+0300

2023-11-07T13:09+0300

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СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили крупную банду фальшивомонетчиков, печатавшую до двух миллиардов поддельных рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."Совместно с МВД Российской Федерации пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом пять тысяч рублей на территории семи субъектов, а именно Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской, Волгоградской и Белгородской областей, Республики Дагестан и Республики Крым", — говорится в релизе.Основную часть ненастоящих купюр продавали через даркнет и рассылали в регионы, остальное сбывали через закладчиков или "проверенных покупателей". При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли около 20 миллионов поддельных рублей, оборудование для печатанья денег, компьютеры, средства связи. Всего было задержано 24 члена банды, согласно решению суда, они заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, а также об изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231016/bank-rossii-predstavil-obnovlennye-kupyury-nominalom-1000-i-5000-rubley-1048631079.html

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