https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/abkhaziya-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-turpotoka-iz-rossii-za-rubezh-v-2023-godu-1048971328.html

Абхазия вошла в топ зарубежных турнаправлений из России в 2023 году

Абхазия вошла в топ зарубежных турнаправлений из России в 2023 году

Общее количество выездов за рубеж граждан России составил за этот период 21 миллион человек. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T08:55+0300

2023-11-08T08:55+0300

2023-11-08T11:48+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

россия

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048148096_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d38f87b6d4c6bdd5a134c58a2ef9567.jpg

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Туристический поток из России за рубеж за первые три квартала 2023 года составил 11 миллионов поездок, это на 22,9% больше, чем по итогам всего прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Отмечается, что эта цифра, в том числе включает транзит в страны Европы и Азии.В Европе за этот период могли, оценочно, побывать не менее 0,5 миллиона граждан России.Более четверти (26,4%) всех зарубежных визитов за первые три квартала года пришлись на девять стран постсоветского пространства - Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркмению и Молдавию, добавили в ассоциации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/abkhaziya-okazalas-v-tope-zaprosov-na-otdykh-za-rubezhom-u-rossiyan-v-2023-godu-1048929412.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы