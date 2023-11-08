https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/abkhaziya-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-turpotoka-iz-rossii-za-rubezh-v-2023-godu-1048971328.html
Абхазия вошла в топ зарубежных турнаправлений из России в 2023 году
Абхазия вошла в топ зарубежных турнаправлений из России в 2023 году
Общее количество выездов за рубеж граждан России составил за этот период 21 миллион человек. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T08:55+0300
2023-11-08T08:55+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Туристический поток из России за рубеж за первые три квартала 2023 года составил 11 миллионов поездок, это на 22,9% больше, чем по итогам всего прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Отмечается, что эта цифра, в том числе включает транзит в страны Европы и Азии.В Европе за этот период могли, оценочно, побывать не менее 0,5 миллиона граждан России.Более четверти (26,4%) всех зарубежных визитов за первые три квартала года пришлись на девять стран постсоветского пространства - Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркмению и Молдавию, добавили в ассоциации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231104/abkhaziya-okazalas-v-tope-zaprosov-na-otdykh-za-rubezhom-u-rossiyan-v-2023-godu-1048929412.html
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абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы
абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы
Абхазия вошла в топ зарубежных турнаправлений из России в 2023 году
08:55 08.11.2023 (обновлено: 11:48 08.11.2023)
Общее количество выездов за рубеж граждан России составил за этот период 21 миллион человек.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Туристический поток из России за рубеж за первые три квартала 2023 года составил 11 миллионов поездок, это на 22,9% больше, чем по итогам всего прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что эта цифра, в том числе включает транзит в страны Европы и Азии.
Наиболее популярные направления возглавили Турция, ОАЭ, Абхазия, Таиланд и Египет.
В Европе за этот период могли, оценочно, побывать не менее 0,5 миллиона граждан России.
Более четверти (26,4%) всех зарубежных визитов за первые три квартала года пришлись на девять стран постсоветского пространства - Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркмению и Молдавию, добавили в ассоциации.