https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/lektsii-i-master-klassy-po-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-proydut-v-abkhazii-1048976882.html

Лекции и мастер-классы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии

Лекции и мастер-классы по реабилитации детей с инвалидностью пройдут в Абхазии

Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" будет реализован в Абхазии с 12 по 15 ноября. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T18:00+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Образовательный проект "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" направлен на обучение специалистов и родителей для повышения качества медицинской помощи, сказала в интервью радио Sputnik соучредитель Московского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам "Движение вверх" Марина Большакова.Она отметила, что сотрудничество с Абхазией началось еще в 2019 году с налаживания связей с культурно-благотворительным фондом "Ашана".Для участия в проекте в республику приедут приглашенные российские специалисты, они проведут мастер-классы для реабилитологов и родителей детей с инвалидностью, а также выступят с докладами по разным направлениям. Руководитель реабилитационного центра "Мы вместе" Милана Аджба в свою очередь отметила важность и актуальность проведения образовательного проекта в Абхазии."Эта помощь очень необходима, но нам нужно постоянно повышать нашу квалификацию, также у родителей был запрос, что они самостоятельно хотят заниматься с детками дома, когда заканчивается курс лечения детей. В ковидных условиях родители оставались с детьми дома, и им хотелось получить какие-то азы, чтобы они могли самостоятельно заниматься", – сказала она.Реабилитационный центр "Мы вместе" располагается в поселке Цандрипш. В Гагрском районе он единственный, помощь здесь получают 80 детей. В данное время родители активно записываются на образовательные курсы, которые проведут российские специалисты, добавила Аджба.С 12 по 13 ноября курсы по проекту "Современные эффективные методы реабилитации детей с инвалидностью" пройдут в Цандрыпше, с 14 по 15 ноября — в Сухуме.Проект проводится Московским благотворительным фондом помощи детям-инвалидам "Движение вверх", центром медицинской реабилитации "Экзарта" из Нижнего Новгорода, Международной академией медицинской реабилитации и Реабилитационным центром "Мы вместе".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/takie-obstoyatelstva-bolshakova-i-adzhba-o-kursakh-po-reabilitatsii-detey-s-invalidnostyu-1048972040.html

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