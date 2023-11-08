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Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T09:35+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений в мире, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН ранее заявила, что 2023 год обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений.В Абхазии погодой радует и ноябрь. Сегодня температура воздуха днем достигнет +22°С.В течение следующих пяти лет, по прогнозам ВМО, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней. На это влияют два фактора – антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо, которая началась этим летом.
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погода в абхазии, климат, в мире
погода в абхазии, климат, в мире
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
09:35 08.11.2023 (обновлено: 10:58 08.11.2023)
По прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений в мире, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.
Средняя температура поверхности составила 15,3 градуса. Это на 0,85 градуса выше средней температуры в октябре в период с 1991 по 2020 годы и на 0,4 градуса выше чем в предыдущем самом теплом октябре, в 2019 году.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН ранее заявила, что 2023 год обещает стать самым теплым за всю историю наблюдений.
В Абхазии погодой радует и ноябрь. Сегодня температура воздуха днем достигнет +22°С.
В течение следующих пяти лет, по прогнозам ВМО, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней. На это влияют два фактора – антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор – смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо, которая началась этим летом.