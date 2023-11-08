https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/polsha-nazvala-uslovie-dlya-vstupleniya-ukrainy-v-evrosoyuz-1048981048.html

Польша назвала условие для вступления Украины в Евросоюз

Польша назвала условие для вступления Украины в Евросоюз

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях между... 08.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Без окончательного решения вопроса эксгумации останков жертв Волынской резни, речи о вступлении Украины в Евросоюз не может и быть, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.В Польше 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.

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