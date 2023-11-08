https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/polsha-nazvala-uslovie-dlya-vstupleniya-ukrainy-v-evrosoyuz-1048981048.html
Польша назвала условие для вступления Украины в Евросоюз
Польша назвала условие для вступления Украины в Евросоюз
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях между... 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T13:00+0300
2023-11-08T13:00+0300
2023-11-08T13:37+0300
польша
украина
евросоюз
политика
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/08/1048975872_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d82162f83e355e0b603d95a62c107490.jpg
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Без окончательного решения вопроса эксгумации останков жертв Волынской резни, речи о вступлении Украины в Евросоюз не может и быть, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.В Польше 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.
польша
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/08/1048975872_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_323c78fcfe3fce5d26338f56661d6e03.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
польша, украина, евросоюз, политика, история
польша, украина, евросоюз, политика, история
Польша назвала условие для вступления Украины в Евросоюз
13:00 08.11.2023 (обновлено: 13:37 08.11.2023)
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik.
Без окончательного решения вопроса эксгумации останков жертв Волынской резни, речи о вступлении Украины в Евросоюз не может и быть, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET
.
"Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС", – сказал он.
Если Варшава хочет быть в одном союзе со страной, с которой у нее есть серьезные разногласия, то их надо разрешить, подчеркнул политик.
В Польше 11 июля признано Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенные в России экстремистские организации.