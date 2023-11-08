https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-9-noyabrya-1048988775.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 ноября

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием прохождения холодного атмосферного фронта. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T18:35+0300

2023-11-08T18:35+0300

2023-11-08T18:35+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048696192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b82bd857e2a5f2c83dc82199c30504a.jpg

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. В четверг, 9 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, с полудня ближе к вечеру дождь разной интенсивности, гроза, местами возможен дождь с градом. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии