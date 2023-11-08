https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/rusdram-pokazhet-spektakl-na-teatralnom-festivale-v-sankt-peterburge-1048984821.html

РУСДРАМ покажет спектакль на театральном фестивале в Санкт-Петербурге

РУСДРАМ покажет спектакль на театральном фестивале в Санкт-Петербурге

В прошлом году РУСДРАМ принимал участие в фестивале "Школа. Студия. Мастерская" в Санкт-Петербурге со спектаклем "MARQUEZ. Сны одиночества". 08.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-08T16:10+0300

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2023-11-08T16:33+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Искандера покажет спектакль "Радость вопреки всему" на VI театральном фестивале "Школа. Студия. Мастерская" в Санкт-Петербурге.Выступление пройдет 1 декабря. РУСДРАМ второй год подряд принимает участие в фестивале "Школа. Студия. Мастерская". Его цель – налаживание творческого диалога между поколениями, познакомить зрителя с принципами и законами восприятия современного драматического театра. В рамках фестиваля свои лучшие спектакли покажут российские и зарубежные театры."Радость вопреки всему" в постановке режиссера Марии Романовой – погружение в мир высокой поэзии испанского писателя и драматурга Федерико Гарсии Лорки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230910/rusdram-podvel-itogi-gastroley-masterskoy-v-abkhazii-1047920627.html

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