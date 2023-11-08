https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/tambovskie-yabloni-posadyat-v-galskom-rayone-1048976681.html
Тамбовские яблони посадят в Галском районе
Тамбовские яблони посадят в Галском районе
Делегация из Абхазии прибыла с визитом в Петровский муниципальный округ Тамбовской области 31 октября. 08.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-08T11:25+0300
2023-11-08T11:25+0300
2023-11-08T12:41+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Тамбовские яблони посадят в Галском районе, сообщила газета "Сельские зори". Глава района Сергей Ефанов сообщил, что планируется заложить аллею дружбы в Гале. В октябре Галский район Абхазии и Петровский район Тамбовской области подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, спорта, образования и сельского хозяйства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/glavnyy-chetverg-piliya-o-sotrudnichestve-galskogo-rayona-s-regionami-rossii--1048583252.html
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галский район, тамбов, абхазия, россия, политика
Тамбовские яблони посадят в Галском районе
11:25 08.11.2023 (обновлено: 12:41 08.11.2023)
Делегация из Абхазии прибыла с визитом в Петровский муниципальный округ Тамбовской области 31 октября.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik.
Тамбовские яблони посадят в Галском районе, сообщила
газета "Сельские зори".
Галскому району передали в подарок 100 саженцев яблонь четырех сортов от садоводческого предприятия в селе Дубовом.
Глава района Сергей Ефанов сообщил, что планируется заложить аллею дружбы в Гале.
В октябре Галский район Абхазии и Петровский район Тамбовской области подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, спорта, образования и сельского хозяйства.