https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/tambovskie-yabloni-posadyat-v-galskom-rayone-1048976681.html

Тамбовские яблони посадят в Галском районе

Тамбовские яблони посадят в Галском районе

Делегация из Абхазии прибыла с визитом в Петровский муниципальный округ Тамбовской области 31 октября. 08.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Тамбовские яблони посадят в Галском районе, сообщила газета "Сельские зори". Глава района Сергей Ефанов сообщил, что планируется заложить аллею дружбы в Гале. В октябре Галский район Абхазии и Петровский район Тамбовской области подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, спорта, образования и сельского хозяйства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231013/glavnyy-chetverg-piliya-o-sotrudnichestve-galskogo-rayona-s-regionami-rossii--1048583252.html

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