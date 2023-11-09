https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/dokument-vozmozhnostey-chto-dast-abkhazii-novyy-tamozhennyy-kodeks-1048989096.html
Документ возможностей: что даст Абхазии новый Таможенный кодекс
Документ возможностей: что даст Абхазии новый Таможенный кодекс
Парламент Абхазии принял новый Таможенный кодекс республики. Он должен вступить в силу 1 января 2025 года. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T09:35+0300
2023-11-09T09:35+0300
2023-11-09T10:50+0300
в абхазии
таможня
абхазия
гармонизация законодательств абхазии и россии
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О том, как разрабатывался документ, какие возможности он открывает для Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.SputnikНовый Таможенный кодекс – не переписанный документ, а выработанный группой специалистов совместно с российскими коллегами. В кодексе 488 статей, сгруппированных в 10 разделов и 65 глав, такого объемного нормативного документа в Абхазии еще не было, сказал Алиас Лабахуа.Принятие нового кодекса обеспечит гармонизацию законодательств Абхазии и России в таможенной сфере. С вступлением документа в силу в таможенную сферу Абхазии будут интегрированы информационные технологии. К примеру, после досмотра транспортного средства и наложения на него пломбы на абхазской стороне, информация автоматически в электронном виде будет передаваться российским коллегам."Российские коллеги имеют полное право выпускать эту машину без дополнительного досмотра", – пояснил Лабахуа.Предстоит большая работаНовый таможенный кодекс Абхазии, уже принятый Парламентом, вступит в силу с 1 января 2025 года. Но прежде в республике необходимо откорректировать около 250 законов и постановлений.Алиас Лабахуа добавил, что новый таможенный кодекс имеет огромное значение для республики."Мы считаем правильным и своевременным принятие этого закона. Если даже наши политики уже дальше будут рассматривать вхождение в союзное государство с Россией, Белоруссией, то уже готовый документ будет, по которому государства смогут общаться", – сказал Лабахуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/tamozhennyy-kodeks-abkhazii-vveden-v-deystvie-1048903446.html
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таможня, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
таможня, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Документ возможностей: что даст Абхазии новый Таможенный кодекс
09:35 09.11.2023 (обновлено: 10:50 09.11.2023)
Парламент Абхазии принял новый Таможенный кодекс республики. Он должен вступить в силу 1 января 2025 года.
О том, как разрабатывался документ, какие возможности он открывает для Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.
Новый Таможенный кодекс – не переписанный документ, а выработанный группой специалистов совместно с российскими коллегами. В кодексе 488 статей, сгруппированных в 10 разделов и 65 глав, такого объемного нормативного документа в Абхазии еще не было, сказал Алиас Лабахуа.
Принятие нового кодекса обеспечит гармонизацию законодательств Абхазии и России в таможенной сфере.
“Принятие этого кодекса обеспечит гармонизацию нашего законодательства. Мы будем находиться в одном пространстве. Да, мы два независимых и равноправных государства, но взаимодействие наших служб будет гораздо проще”, – отметил Лабахуа.
С вступлением документа в силу в таможенную сферу Абхазии будут интегрированы информационные технологии. К примеру, после досмотра транспортного средства и наложения на него пломбы на абхазской стороне, информация автоматически в электронном виде будет передаваться российским коллегам.
"Российские коллеги имеют полное право выпускать эту машину без дополнительного досмотра", – пояснил Лабахуа.
Новый таможенный кодекс Абхазии, уже принятый Парламентом, вступит в силу с 1 января 2025 года. Но прежде в республике необходимо откорректировать около 250 законов и постановлений.
“Прежде, чем этот кодекс заработает в полную силу, нужно откорректировать и принять в действие около 250 нормативно-правовых актов. Это изменения и в законы, это и изменение или отмена ряда постановлений Кабинета министров, это изменение или отмена наших приказов и инструкций. То есть около 250 документов за полгода в соответствии с последним протоколом нашей встречи в Москве мы должны отработать, чтобы уже кодекс работал в полную силу”, – отметил зампредседателя ГТК Абхазии.
Алиас Лабахуа добавил, что новый таможенный кодекс имеет огромное значение для республики.
"Мы считаем правильным и своевременным принятие этого закона. Если даже наши политики уже дальше будут рассматривать вхождение в союзное государство с Россией, Белоруссией, то уже готовый документ будет, по которому государства смогут общаться", – сказал Лабахуа.