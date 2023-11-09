https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/dokument-vozmozhnostey-chto-dast-abkhazii-novyy-tamozhennyy-kodeks-1048989096.html

Документ возможностей: что даст Абхазии новый Таможенный кодекс

Документ возможностей: что даст Абхазии новый Таможенный кодекс

Парламент Абхазии принял новый Таможенный кодекс республики. Он должен вступить в силу 1 января 2025 года. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T09:35+0300

2023-11-09T09:35+0300

2023-11-09T10:50+0300

в абхазии

таможня

абхазия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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О том, как разрабатывался документ, какие возможности он открывает для Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа.SputnikНовый Таможенный кодекс – не переписанный документ, а выработанный группой специалистов совместно с российскими коллегами. В кодексе 488 статей, сгруппированных в 10 разделов и 65 глав, такого объемного нормативного документа в Абхазии еще не было, сказал Алиас Лабахуа.Принятие нового кодекса обеспечит гармонизацию законодательств Абхазии и России в таможенной сфере. С вступлением документа в силу в таможенную сферу Абхазии будут интегрированы информационные технологии. К примеру, после досмотра транспортного средства и наложения на него пломбы на абхазской стороне, информация автоматически в электронном виде будет передаваться российским коллегам."Российские коллеги имеют полное право выпускать эту машину без дополнительного досмотра", – пояснил Лабахуа.Предстоит большая работаНовый таможенный кодекс Абхазии, уже принятый Парламентом, вступит в силу с 1 января 2025 года. Но прежде в республике необходимо откорректировать около 250 законов и постановлений.Алиас Лабахуа добавил, что новый таможенный кодекс имеет огромное значение для республики."Мы считаем правильным и своевременным принятие этого закона. Если даже наши политики уже дальше будут рассматривать вхождение в союзное государство с Россией, Белоруссией, то уже готовый документ будет, по которому государства смогут общаться", – сказал Лабахуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231102/tamozhennyy-kodeks-abkhazii-vveden-v-deystvie-1048903446.html

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таможня, абхазия, гармонизация законодательств абхазии и россии