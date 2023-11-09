https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/pentagon-prodolzhaet-borotsya-s-inoplanetyanami-1049002577.html

Пентагон продолжает бороться с инопланетянами

Пентагон продолжает бороться с инопланетянами

Серьезная борьба с инопланетянами требует значительного бюджетного финансирования, и остается прибыльным "бизнесом" для сотрудников профильного... 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T20:10+0300

2023-11-09T20:10+0300

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аналитика

сша

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Александр Хроленко, военный обозревательЗаместитель министра обороны по вопросам неопознанных летающих объектов, ученый-физик и ветеран разведывательного сообщества США Шон Киркпатрик в декабре 2023 года уйдет в отставку. Он уходит с чувством выполненного долга – под его руководством за 18 месяцев расследовано более 800 инопланетных дел. На основе рассекреченной информации в августе Пентагон запустил новый сайт об НЛО. Весной Киркпатрик стал соавтором нашумевшего исследования о неопознанных объектах, которые "бросают вызов всей физике" и, возможно, являются "инопланетными зондами с корабля-носителя, отправленного для изучения Земли".Пентагон в апреле отчитался перед сенатским комитетом по вооруженным силам о работе своего "Управления по изучению аномалий во всех сферах". Однако американские конгрессмены, общественность и энтузиасты-поисковики продолжают критиковать правительство за отсутствие прозрачности в отношении НЛО и "многолетней программы обратного проектирования" с использованием инопланетных технологий. Экс-сотрудник разведки Дэвид Груш на слушаниях в Палате представителей прямо заявил, что Пентагон скрывает информацию о внеземных кораблях и формах жизни.Как бы то ни было, поиски и нейтрализация инопланетян в США продолжаются. NASA в сентябре призвало американскую общественность помочь в охоте на НЛО. Ранее у побережья Аляски, Южной и Северной Каролины, над озером Гурон (штат Мичиган) истребители ВВС США за восемь дней сбили четыре неопознанных объекта, которые не взрывались, и обломки не найдены. Глава командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM) генерал Глен ВанХерк не исключил внеземного происхождения сбитых 10 – 12 февраля неопознанных летательных аппаратов цилиндрической формы с металлическим блеском.Тайны НЛО не раскрытыНа всякий случай, Пентагон запросил на борьбу с ближним космосом больше 10 млрд долларов. "Инопланетный" департамент анализирует научную и разведывательную информацию, чтобы "правильно понимать и реагировать на НЛО".Министерство обороны США настойчиво пытается разгадать космические тайны, и в конце октября опубликовало отчет о неопознанных объектах за минувший год. Документ подтвердил широкое распространение НЛО (UAP) и отсутствие понимания их природы, технологии, предназначения. Собственно, Пентагон и ранее констатировал: неопознанные объекты регулярно наблюдаются в космосе, в воздухе, на земле, на воде и под водой, представляя угрозу для военных объектов. Характер и масштаб угрозы – не ясны. Отчеты конкурирующего агентства NASA не менее абстрактны: "Независимая исследовательская группа… не нашла никаких доказательств того, что UAP имеют внеземное происхождение, но мы не знаем, что собой представляет UAP".Секретная орбитальная система Национального разведывательного управления США в мае 2021 года обнаружила НЛО размером около 10 метров над поверхностью воды, и эта "аномалия" оставила исследователям еще больше вопросов. Очевидно, наблюдаемые объекты сложнее и совершеннее инструментов исследователей.Телескоп PanSTARRS на Гавайях в октябре 2017 года заметил объект Oumuamua, движущийся со скоростью, которая заставила некоторых ученых предположить возникновение его в иной звездной системе. Орбита объекта указывала на воздействие других сил, помимо гравитационного притяжения Солнца. Известный профессор-астрофизик Абрахам Леб из Гарвардского университета считает, что Солнечную систему пересек "внесолнечный разведчик", инопланетный базовый корабль. По мнению американских исследователей, инопланетные "зонды" могут использовать звездный свет для "зарядки своих батарей", и воду Земли в качестве топлива.Профессор астрономии Калифорнийского университета Дэвид Джуитт справедливо замечает: "Военно-воздушные силы очень хороши в бомбардировках, а что касается их исследований НЛО, доверять следует меньше". Инопланетяне явно следуют совету американского профессора.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, сша, армия сша