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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада. 09.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-09T15:35+0300
2023-11-09T15:35+0300
2023-11-09T17:26+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В пятницу, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью из-за прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада временами будет дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 ноября
15:35 09.11.2023 (обновлено: 17:26 09.11.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В пятницу, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью из-за прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада временами будет дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление высокое.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.