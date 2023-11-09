https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-10-noyabrya-1048997082.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с запада. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T15:35+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. В пятницу, 10 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью из-за прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада временами будет дождь, гроза, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии