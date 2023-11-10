https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/aslan-bzhaniya-pozdravil-sotrudnikov-militsii-s-professionalnym-prazdnikom-1049011848.html
Аслан Бжания поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
Аслан Бжания поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
В Абхазии День милиции ежегодно отмечается 10 ноября. 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T17:20+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником – Днем милиции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе", – говорится, в частности, в тексте.Аслан Бжания отметил важность работы сотрудников МВД по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также их вклад в защиту Родины – 41 сотрудник правоохранительных органов погиб во время Отечественной войны народа Абхазии. Сотрудников МВД поздравил и глава ведомства Роберт Киут. Он отметил повышение профессионального уровня работников милиции и улучшение криминогенной обстановки в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/delegatsiya-rosgvardii-pribyla-v-abkhaziyu-na-prazdnovanie-dnya-militsii-1049010675.html
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Аслан Бжания поздравил сотрудников милиции с профессиональным праздником
17:20 10.11.2023 (обновлено: 17:45 10.11.2023)
В Абхазии День милиции ежегодно отмечается 10 ноября.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником – Днем милиции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
С поздравительной речью от имени президента на торжественном мероприятии в Абхазском драматическом театре выступил вице-президент республики Бадра Гунба.
"Уверен, что вы и в дальнейшем будете направлять все свои знания и усилия на поддержание общественного порядка, обеспечение надежной защиты интересов наших граждан и сохранение покоя в обществе", – говорится, в частности, в тексте.
Аслан Бжания отметил важность работы сотрудников МВД по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, а также их вклад в защиту Родины – 41 сотрудник правоохранительных органов погиб во время Отечественной войны народа Абхазии.
Сотрудников МВД поздравил и глава ведомства Роберт Киут. Он отметил повышение профессионального уровня работников милиции и улучшение криминогенной обстановки в Абхазии.