https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/delegatsiya-rosgvardii-pribyla-v-abkhaziyu-na-prazdnovanie-dnya-militsii-1049010675.html

Делегация Росгвардии прибыла в Абхазию на празднование Дня милиции

Делегация Росгвардии прибыла в Абхазию на празднование Дня милиции

День работников органов внутренних дел ежегодно отмечается в России 10 ноября – в этот день в 1917 году Народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал... 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T15:26+0300

2023-11-10T15:26+0300

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Делегация Росгвардии во главе со статс-секретарем – заместителем директора, главнокомандующим войсками национальной гвардии Олегом Плохим прибыла в Абхазию по случаю празднования Дня милиции, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.Встречу с Плохим провел министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку кадров, обмен опытом в сфере лицензионно-разрешительной деятельности и формирование правовых основ межведомственного сотрудничества.День работников министерства внутренних дел Абхазии ежегодно отмечается в республике 10 ноября. В этом году в республике отмечают 102-ю годовщину со дня основания милиции. В мае 1921 года приказом НКВД ССР в Абхазии была создана рабоче-крестьянская милиция, которая 10 ноября 1921 года была преобразована в отдельную милицейскую бригаду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/sotrudniki-mvd-abkhazii-otmetili-102-godovschinu-so-dnya-obrazovaniya-vedomstva-1049005415.html

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