https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/bolee-80-rossiyan-evakuiruyut-iz-sektora-gaza-1049004056.html
Более 80 россиян эвакуируют из сектора Газа
Более 80 россиян эвакуируют из сектора Газа
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" – единственный выезд из сектора Газа, не контролируемый Израилем. Иностранцы получили возможность покинуть анклав через... 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T09:00+0300
2023-11-10T09:00+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Первых 85 граждан эвакуируют из сектора Газа в пятницу, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя КПП. Ранее источник в посольстве сообщал, что все готово к эвакуации россиян и граждан стран СНГ из анклава, подвергающегося регулярным бомбардировкам ЦАХАЛ, но Израиль еще не одобрил списки выезжающих через "Рафах". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по словам израильского посла, на согласование списка выезжающих может потребоваться около двух недель, и такая логика, по мнению Москвы, недопустима. Всего же, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов, в списке на эвакуацию числится до 600 россиян. Для помощи им направят российских дипломатов в Египте, задействуют автобусы и самолеты. КПП "Рафах" – самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала.При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы. Возможность покинуть анклав через этот пункт иностранцы получили в середине прошлой недели. Тогда началась эвакуация раненых из Газы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/izrail-budet-provodit-operatsiyu-v-sektora-gaza-do-pobedy-1048945009.html
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израиль, новости, россия, палестина
израиль, новости, россия, палестина
Более 80 россиян эвакуируют из сектора Газа
09:00 10.11.2023 (обновлено: 10:56 10.11.2023)
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" – единственный выезд из сектора Газа, не контролируемый Израилем. Иностранцы получили возможность покинуть анклав через него в середине прошлой недели.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik
. Первых 85 граждан эвакуируют из сектора Газа в пятницу, 10 ноября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя КПП.
"Пятьсот девяносто четыре человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП "Рафах", среди них 85 человек, имеющих российское гражданство", - рассказали агентству.
Ранее источник в посольстве сообщал, что все готово к эвакуации россиян и граждан стран СНГ из анклава, подвергающегося регулярным бомбардировкам ЦАХАЛ, но Израиль еще не одобрил списки выезжающих через "Рафах".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по словам израильского посла, на согласование списка выезжающих может потребоваться около двух недель, и такая логика, по мнению Москвы, недопустима.
Всего же, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов, в списке на эвакуацию числится до 600 россиян. Для помощи им направят российских дипломатов в Египте, задействуют автобусы и самолеты.
КПП "Рафах" – самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала.
При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы. Возможность покинуть анклав через этот пункт иностранцы получили в середине прошлой недели. Тогда началась эвакуация раненых из Газы.