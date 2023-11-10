https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/bolee-80-rossiyan-evakuiruyut-iz-sektora-gaza-1049004056.html

Более 80 россиян эвакуируют из сектора Газа

Более 80 россиян эвакуируют из сектора Газа

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" – единственный выезд из сектора Газа, не контролируемый Израилем. Иностранцы получили возможность покинуть анклав через... 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T09:00+0300

2023-11-10T09:00+0300

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Первых 85 граждан эвакуируют из сектора Газа в пятницу, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя КПП. Ранее источник в посольстве сообщал, что все готово к эвакуации россиян и граждан стран СНГ из анклава, подвергающегося регулярным бомбардировкам ЦАХАЛ, но Израиль еще не одобрил списки выезжающих через "Рафах". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по словам израильского посла, на согласование списка выезжающих может потребоваться около двух недель, и такая логика, по мнению Москвы, недопустима. Всего же, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов, в списке на эвакуацию числится до 600 россиян. Для помощи им направят российских дипломатов в Египте, задействуют автобусы и самолеты. КПП "Рафах" – самый южный пункт выезда из Газы, единственный переход, который не контролируется Израилем. КПП был закрыл после ударов ЦАХАЛ по приграничной территории, были ранены пограничники со стороны Египта и ХАМАС. Каир дал понять, что не будет открывать въезд до тех пор, пока Тель-Авив не будет гарантировать безопасность персонала.При этом Египет готов открыть КПП для иностранцев в Газе и обладателей двойного гражданства, но опасается проникновения в страну радикалов из ХАМАС. Израиль же боится, что через "Рафах" под видом гумпомощи в Газу будут доставлять военные грузы. Возможность покинуть анклав через этот пункт иностранцы получили в середине прошлой недели. Тогда началась эвакуация раненых из Газы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231105/izrail-budet-provodit-operatsiyu-v-sektora-gaza-do-pobedy-1048945009.html

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