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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 ноября

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 10.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, дождь с градом. В горах – снег.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии