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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 ноября
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T20:03+0300
2023-11-10T20:03+0300
2023-11-10T20:03+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, дождь с градом. В горах – снег.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 ноября
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. В выходные дни, 11 и 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Местами возможен дождь разной интенсивности, гроза, дождь с градом. В горах – снег.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.