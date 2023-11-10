https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/sud-rassmotrit-zhalobu-po-delu-ob-uvolennoy-medsestre-tkuarchalskoy-bolnitsy-1049007303.html

Суд рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской больницы

Суд рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской больницы

Администрация Ткуарчалской районной больницы обратилась в Президиум Верховного суда с жалобой, в которой просит отменить решение Кассационной коллегии по... 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T13:56+0300

2023-11-10T13:56+0300

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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской районной больницы Элоны Багателия.Медсестра Элона Багателия была уволена руководством ЦРБ в декабре 2022 года. Она обратилась в Ткуарчалский районный суд с иском о признании незаконными приказов об увольнении и дисциплинарном взыскании, о восстановлении ее на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и затрат на услуги адвоката. Однако районный суд в удовлетворении ее иска отказал.Тогда Багателия обратилась в Кассационную коллегию Верховного суда. 12 июля 2023 года коллегия удовлетворила иск в полном объеме – признала незаконными приказы об увольнении и дисциплинарном взыскании Элоны Багателия, постановила восстановить ее на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, компенсировать моральный вред и возместить затраты на услуги юриста. Однако администрация больницы не согласилась с этим решением и направила жалобу в Президиум Верховного суда.10 ноября состоялось первое заседание Президиума Верховного суда. Несмотря на то, что на процесс не явились зампредседателя генерального прокурора Дамир Квициния и ответчик, главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия, заседание было продолжено.Адвокаты Константин Чагава и Эсма Колбая, представляющие интересы Ткуарчалской районной больницы, ходатайствовали об отводе судьи Мадины Логуа, так как она доводится родственницей адвоката стороны ответчика Константина Чагава. При этом истец Элона Багателия и ее адвокат Тея Чагунава выразили уверенность в объективности и беспристрастности судьи Логуа.После совещания за закрытыми дверями Президиум Верховного суда принял решение удовлетворить ходатайство об отводе судьи Мадины Логуа.Следующее заседание с новым составом суда состоится 1 декабря.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/genprokuror-abkhazii-napravil-zhalobu-na-sudyu-tkuarchalskogo-rayonnogo-suda-1048794224.html

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