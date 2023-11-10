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https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/sud-rassmotrit-zhalobu-po-delu-ob-uvolennoy-medsestre-tkuarchalskoy-bolnitsy-1049007303.html
Суд рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской больницы
Суд рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской больницы
Администрация Ткуарчалской районной больницы обратилась в Президиум Верховного суда с жалобой, в которой просит отменить решение Кассационной коллегии по... 10.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-10T13:56+0300
2023-11-10T15:25+0300
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СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской районной больницы Элоны Багателия.Медсестра Элона Багателия была уволена руководством ЦРБ в декабре 2022 года. Она обратилась в Ткуарчалский районный суд с иском о признании незаконными приказов об увольнении и дисциплинарном взыскании, о восстановлении ее на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и затрат на услуги адвоката. Однако районный суд в удовлетворении ее иска отказал.Тогда Багателия обратилась в Кассационную коллегию Верховного суда. 12 июля 2023 года коллегия удовлетворила иск в полном объеме – признала незаконными приказы об увольнении и дисциплинарном взыскании Элоны Багателия, постановила восстановить ее на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, компенсировать моральный вред и возместить затраты на услуги юриста. Однако администрация больницы не согласилась с этим решением и направила жалобу в Президиум Верховного суда.10 ноября состоялось первое заседание Президиума Верховного суда. Несмотря на то, что на процесс не явились зампредседателя генерального прокурора Дамир Квициния и ответчик, главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия, заседание было продолжено.Адвокаты Константин Чагава и Эсма Колбая, представляющие интересы Ткуарчалской районной больницы, ходатайствовали об отводе судьи Мадины Логуа, так как она доводится родственницей адвоката стороны ответчика Константина Чагава. При этом истец Элона Багателия и ее адвокат Тея Чагунава выразили уверенность в объективности и беспристрастности судьи Логуа.После совещания за закрытыми дверями Президиум Верховного суда принял решение удовлетворить ходатайство об отводе судьи Мадины Логуа.Следующее заседание с новым составом суда состоится 1 декабря.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/genprokuror-abkhazii-napravil-zhalobu-na-sudyu-tkuarchalskogo-rayonnogo-suda-1048794224.html
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Суд рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской больницы

13:56 10.11.2023 (обновлено: 15:25 10.11.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукВерховный суд Абхазии
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Администрация Ткуарчалской районной больницы обратилась в Президиум Верховного суда с жалобой, в которой просит отменить решение Кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда Абхазии.
СУХУМ, 10 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Президиум Верховного суда Абхазии рассмотрит жалобу по делу об увольнении медсестры Ткуарчалской районной больницы Элоны Багателия.
Жалобу подала администрация больницы, которая просит отменить решение Кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда Абхазии.
Медсестра Элона Багателия была уволена руководством ЦРБ в декабре 2022 года. Она обратилась в Ткуарчалский районный суд с иском о признании незаконными приказов об увольнении и дисциплинарном взыскании, о восстановлении ее на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и затрат на услуги адвоката. Однако районный суд в удовлетворении ее иска отказал.
Тогда Багателия обратилась в Кассационную коллегию Верховного суда. 12 июля 2023 года коллегия удовлетворила иск в полном объеме – признала незаконными приказы об увольнении и дисциплинарном взыскании Элоны Багателия, постановила восстановить ее на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, компенсировать моральный вред и возместить затраты на услуги юриста. Однако администрация больницы не согласилась с этим решением и направила жалобу в Президиум Верховного суда.
Адгур Агрба - Sputnik Абхазия, 1920, 25.10.2023
В Абхазии
Генпрокурор Абхазии направил жалобу на судью Ткуарчалского районного суда
25 октября, 19:02
10 ноября состоялось первое заседание Президиума Верховного суда. Несмотря на то, что на процесс не явились зампредседателя генерального прокурора Дамир Квициния и ответчик, главврач Ткуарчалской районной больницы Лали Гаргулия, заседание было продолжено.
Адвокаты Константин Чагава и Эсма Колбая, представляющие интересы Ткуарчалской районной больницы, ходатайствовали об отводе судьи Мадины Логуа, так как она доводится родственницей адвоката стороны ответчика Константина Чагава. При этом истец Элона Багателия и ее адвокат Тея Чагунава выразили уверенность в объективности и беспристрастности судьи Логуа.
После совещания за закрытыми дверями Президиум Верховного суда принял решение удовлетворить ходатайство об отводе судьи Мадины Логуа.
Следующее заседание с новым составом суда состоится 1 декабря.
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