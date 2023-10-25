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Генпрокурор Абхазии направил жалобу на судью Ткуарчалского районного суда
Генпрокурор Абхазии направил жалобу на судью Ткуарчалского районного суда
Жалоба была направлена в связи с "выявленными нарушениями уголовного и уголовно- процессуального законодательства при вынесении приговоров и постановлений под... 25.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-25T19:02+0300
2023-10-25T19:02+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Квалификационную коллегию судей жалобу на и.о. председателяТкуарчалского районного суда Викторию Ажиба. Об этом сообщается на сайте прокуратуры."В описательно-мотивировочной части жалобы перечислены ряд уголовных дел, приговоры и постановления по которым были отменены вышестоящим судом, на оснований грубых нарушений процессуального законодательства", - говорится в сообщении.Генпрокуратура просил коллегию рассмотреть жалобу и по итогам принять решение о досрочном прекращении полномочий судьи.Ранее Генеральная прокуратура обжаловала приговор суда по факту нападения на Ткуарчалскую больницу, в котором обвинялись Рамин и Аслан Миквабия, Мизан Гогуа и Айнар Сар-оглы. Причиной обжалования, по сообщению ведомства, стали несправедливость наказания и многочисленные нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела.Приговор был отменен Кассационной коллегией Верховного суда, дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Одним из доводов для отмены приговора стало нарушение ткуарчалским судьей тайны совещательной комнаты, после удаления в которую нельзя было рассматривать другие дела до вынесения приговора.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/otmenen-prigovor-suda-po-delu-o-napadenii-na-sotrudnikov-tkuarchalskoy-bolnitsy-1047303445.html
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абхазия, новости, генеральная прокуратура абхазии
Генпрокурор Абхазии направил жалобу на судью Ткуарчалского районного суда
19:02 25.10.2023 (обновлено: 10:19 26.10.2023)
Жалоба была направлена в связи с "выявленными нарушениями уголовного и уголовно- процессуального законодательства при вынесении приговоров и постановлений под председательством" Виктории Ажиба.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Квалификационную коллегию судей жалобу на и.о. председателяТкуарчалского районного суда Викторию Ажиба. Об этом сообщается
на сайте прокуратуры.
"В описательно-мотивировочной части жалобы перечислены ряд уголовных дел, приговоры и постановления по которым были отменены вышестоящим судом, на оснований грубых нарушений процессуального законодательства", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура просил коллегию рассмотреть жалобу и по итогам принять решение о досрочном прекращении полномочий судьи.
Ранее Генеральная прокуратура обжаловала приговор суда
по факту нападения на Ткуарчалскую больницу, в котором обвинялись Рамин и Аслан Миквабия, Мизан Гогуа и Айнар Сар-оглы.
Причиной обжалования, по сообщению ведомства, стали несправедливость наказания и многочисленные нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела.
Приговор был отменен Кассационной коллегией Верховного суда, дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Одним из доводов для отмены приговора стало нарушение ткуарчалским судьей тайны совещательной комнаты, после удаления в которую нельзя было рассматривать другие дела до вынесения приговора.