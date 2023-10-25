https://sputnik-abkhazia.ru/20231025/genprokuror-abkhazii-napravil-zhalobu-na-sudyu-tkuarchalskogo-rayonnogo-suda-1048794224.html

Генпрокурор Абхазии направил жалобу на судью Ткуарчалского районного суда

Генпрокурор Абхазии направил жалобу на судью Ткуарчалского районного суда

Жалоба была направлена в связи с "выявленными нарушениями уголовного и уголовно- процессуального законодательства при вынесении приговоров и постановлений под... 25.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-25T19:02+0300

2023-10-25T19:02+0300

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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Квалификационную коллегию судей жалобу на и.о. председателяТкуарчалского районного суда Викторию Ажиба. Об этом сообщается на сайте прокуратуры."В описательно-мотивировочной части жалобы перечислены ряд уголовных дел, приговоры и постановления по которым были отменены вышестоящим судом, на оснований грубых нарушений процессуального законодательства", - говорится в сообщении.Генпрокуратура просил коллегию рассмотреть жалобу и по итогам принять решение о досрочном прекращении полномочий судьи.Ранее Генеральная прокуратура обжаловала приговор суда по факту нападения на Ткуарчалскую больницу, в котором обвинялись Рамин и Аслан Миквабия, Мизан Гогуа и Айнар Сар-оглы. Причиной обжалования, по сообщению ведомства, стали несправедливость наказания и многочисленные нарушения, допущенные судом при рассмотрении дела.Приговор был отменен Кассационной коллегией Верховного суда, дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Одним из доводов для отмены приговора стало нарушение ткуарчалским судьей тайны совещательной комнаты, после удаления в которую нельзя было рассматривать другие дела до вынесения приговора.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230803/otmenen-prigovor-suda-po-delu-o-napadenii-na-sotrudnikov-tkuarchalskoy-bolnitsy-1047303445.html

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