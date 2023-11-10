https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/zamdirektora-rosgvardii-oleg-plokhoy-oznakomilsya-s-rabotoy-sobr-mvd-abkhazii-1049012534.html

Замдиректора Росгвардии Олег Плохой ознакомился с работой СОБР МВД Абхазии

Замдиректора Росгвардии Олег Плохой ознакомился с работой СОБР МВД Абхазии

Делегация Росгвардии прибыла в Абхазию 10 ноября по случаю празднования Дня милиции. 10.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-10T18:15+0300

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Статс-секретарь – заместитель директора, главнокомандующий войсками национальной гвардии России Олег Плохой посетил бойцов Спецотряда быстрого реагирования МВД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Замминистра внутренних дел Ращ Цвижба, курирующий работу подразделения, отметил, что личный состав СОБР не только активно участвует в борьбе с преступностью, но и выполняет важнейшие задачи по поддержанию правопорядка на территории Абхазии.Во время встречи Олегу Плохому рассказали о работе специального подразделения, об организации боевой подготовки и работе культурно-досугового центра для личного состава СОБР.Также Плохой был проинформирован об имеющемся у бойцов спецотряда оружии и обмундировании, пообещав оказать СОБР содействие в данном вопросе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231110/delegatsiya-rosgvardii-pribyla-v-abkhaziyu-na-prazdnovanie-dnya-militsii-1049010675.html

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