https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/traditsionnaya-kultura-sbor-feykhoa-v-abkhazii--1049016075.html

Традиционная культура: сбор фейхоа в Абхазии

Традиционная культура: сбор фейхоа в Абхазии

В Абхазии приступили к сбору традиционной ягоды – фейхоа, однако по сравнению с прошлым годом "зеленого богатства" стало меньше. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-11T15:20+0300

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2023-11-11T15:20+0300

в абхазии

фрукты

сельское хозяйство

абхазия

гулрыпшский район

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О том, с чем связано уменьшение продукции, как крестьяне трудятся на одной из плантаций в поселке Дранда Гулрыпшского района, и насколько выгодна такая работа, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikМеньше урожаяФейхоа в Абхазии – одна из распространенных ягод – деревья растут во многих частных хозяйствах республики. Помимо этого, существуют и большие хозяйства, одно из них расположено в поселке Дранда.Причиной небольшого урожая арендатор назвал неблагоприятные погодные условия во время цветения деревьев. При этом качество ягоды хорошее, она пользуется спросом как внутри страны, так и за пределами республики.Сад расположен неподалеку от центральной трассы, деревья высажены в красивые ряды, здесь трудятся люди, которые живут неподалеку. Сезонная работа для них – дополнительный источник заработка, за день можно собрать больше десяти ящиков фейхоа, один вмещает в себя 25 килограммов.Помимо пополнения семейного бюджета, люди могут забирать домой опавшие ягоды, из них они делают компот и варенье. К концу рабочего дня заполненные ящики фейхоа вывозят на тракторе, после чего продукция отправляется на реализацию.Особенности сбораРаботники плантации говорят, что собирать урожай фейхоа легче, чем многие другие фрукты или ягоды, так как не нужно забираться на деревья - до них можно дотянуться рукой. Некоторые из работников трудятся здесь несколько лет подряд, так как довольны условиями. Для того, чтобы получить хороший урожай, нужны подходящие погодные условия, однако этого недостаточно – за плантацией необходимо ухаживать – косить траву несколько раз в год, лечить деревья специальными средствами, чтобы обезопасить их от вредителей и болезней.Фейхоа завезли в Абхазию из Бразилии в 1900 году, и с тех пор экзотическая ягода стала традиционной культурой в республике. На многих абхазских приусадебных участках растет фейхоа, из нее делают компот, варенье.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/dostupnaya-ekzotika-polza-i-vred-feykhoa-1048961524.html

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