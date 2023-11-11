https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/zhitelyam-galskogo-rayona-budut-vydavat-kredity-po-forme-9-1049018333.html

Жителям Галского района будут выдавать кредиты по форме №9

Жителям Галского района будут выдавать кредиты по форме №9

Банки Абхазии предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и кредитным организациям. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-11T17:10+0300

2023-11-11T17:10+0300

2023-11-11T17:10+0300

в абхазии

галский район

абхазия

кредитование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/03/1047299263_0:14:3063:1737_1920x0_80_0_0_d38360070dc195da95375290a40991bb.jpg

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Жителям Галского района будут выдавать кредиты по форме №9 и виду на жительство, рассказал заведующий допофисом Сбербанка Абхазии Эльдар Хурхумал. Кроме того, по его словам, в банке появилось много новых услуг. Например, на карты Сбербанка Абхазии можно совершать переводы с карт Тинькофф по системе МИР. В 2022 году, по данным Банка Абхазии, было выдано 13 965 кредитов на сумму свыше четырех миллиардов рублей. Основная доля заемщиков - физические лица. Они получили 13,5 тысячи кредитов на сумму два миллиарда рублей. Юрилицам было выдано 1,8 миллиарда рублей, и индивидуальным предпринимателям около 400 миллионов.Средняя взвешенная процентная ставка составила 22,9%, но это не потолок. Многие банки выдают кредит по 36 % годовых.Форма №9 — временный документ, который позволяет владельцу пересекать границу Абхазии и Грузии. Выдается жителям, подавшим документы на абхазское гражданство или вид на жительство.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/vysokie-stavki-i-otsutstvie-denezhnoy-massy-problemy-kreditovaniya-v-abkhazii-1045633816.html

галский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

галский район, абхазия, кредитование