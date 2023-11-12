https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/izbran-novyy-glava-federatsii-abkhazskikh-kulturnykh-tsentrov-v-turtsii-1049034102.html

Избран новый глава Федерации абхазских культурных центров в Турции

Избран новый глава Федерации абхазских культурных центров в Турции

VIII съезд Федерации абхазских культурных центров прошел в турецком Измите 12 ноября, в нем принимала участие делегация абхазского парламента, в состав которой... 12.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-12T17:43+0300

2023-11-12T17:43+0300

2023-11-12T17:43+0300

в абхазии

абхазия

новости

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/0c/1049033860_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_97a67a3e49646fb0e52586e2dddebd17.jpg

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Левант Атрышба стал новым главой Федерации абхазских культурных центров (дернеков) в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Народного Собрания Абхазии. На пост главы Федерации также претендовали Хасан Чичба и Эрджаи Пачкориа.Помимо выборов главы, на съезде был сформирован новый состав Совета Федерации. В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодня входят 22 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/abkhazo-abazinskiy-kulturnyy-tsentr-otkrylsya-v-turetskom-yelburdake-1040342674.html

абхазия

турция

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, турция