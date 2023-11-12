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Избран новый глава Федерации абхазских культурных центров в Турции
Избран новый глава Федерации абхазских культурных центров в Турции
VIII съезд Федерации абхазских культурных центров прошел в турецком Измите 12 ноября, в нем принимала участие делегация абхазского парламента, в состав которой... 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T17:43+0300
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Левант Атрышба стал новым главой Федерации абхазских культурных центров (дернеков) в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Народного Собрания Абхазии. На пост главы Федерации также претендовали Хасан Чичба и Эрджаи Пачкориа.Помимо выборов главы, на съезде был сформирован новый состав Совета Федерации. В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодня входят 22 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/abkhazo-abazinskiy-kulturnyy-tsentr-otkrylsya-v-turetskom-yelburdake-1040342674.html
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абхазия, новости, турция
Избран новый глава Федерации абхазских культурных центров в Турции
VIII съезд Федерации абхазских культурных центров прошел в турецком Измите 12 ноября, в нем принимала участие делегация абхазского парламента, в состав которой вошли депутаты Венори Бебия, Батал Джопуа и Инар Гицба.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
Левант Атрышба стал новым главой Федерации абхазских культурных центров (дернеков) в Турции. Об этом сообщила
пресс-служба Народного Собрания Абхазии.
На пост главы Федерации также претендовали Хасан Чичба и Эрджаи Пачкориа.
Помимо выборов главы, на съезде был сформирован новый состав Совета Федерации.
В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодня входят 22 дернека. Центры создаются для того, чтобы объединять представителей абхазо-абазинской диаспоры, сохранять этнокультурную идентичности, поддерживать связь с исторической родиной.