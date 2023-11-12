https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/prazdnik-urozhaya-nachalsya-v-sele-lykhny-1049022237.html

Праздник урожая начался в селе Лыхны

Праздник урожая начался в селе Лыхны

В традиционном празднике урожая на Лыхнаште участвуют 20 сел Гудаутского района, Новый Афон и, в первый раз, абазины из Карачаево-Черкесской республики. 12.11.2023, Sputnik Абхазия

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ЛЫХНЫ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Традиционный праздник урожая начался на исторической поляне Лыхнашта в воскресенье, 12 ноября, передает корреспондент Sputnik.По словам замглавы администрации Гудаутского района по сельскому хозяйству Юрия Кварацхелия, в этом году в празднике принимают участие не только 20 сел и Новый Афон, но также представители абазинской национальности из Карачаево-Черкесии. Свой павильон также открыл Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар."Мы готовы и ждем гостей. В программу, в том числе, входит праздничный концерт. Сельчане представят свои выставки, и нас очень радует то, как они это все организовали. На праздник приглашено все руководство страны. Мы будем рады принять всех, кто желает посетить это событие", - сказал он.Праздник урожая проводится на исторической поляне Лыхнатшта в селе Лыхны ежегодно. Исключением стали три года, когда Абхазию охватила пандемия коронавируса.Это большое событие для района, в этот день жители всех сел Гудаутского района и города Новый Афон представляют свою домашнюю продукцию, сезонные фрукты, изделия ручной работы, организовывают выставки различных поделок.Культурная программа праздника будет включать концерт, в котором примут участие танцевальные и вокальные коллективы, звезды абхазской эстрады. Также состоятся абхазские традиционные спортивные состязания и соревнования по стрельбе из лука.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/aslan-bzhaniya-prinyal-uchastie-v-festivale-armyanskoy-kultury-i-byta-amshen-1048967723.html

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