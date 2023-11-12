https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-13-noyabrya-1049035827.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 ноября

Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. 12.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-12T20:18+0300

2023-11-12T20:18+0300

2023-11-12T20:18+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d7aab2b7218b4771a6bb5ccdb7650c3.jpg

СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. В понедельник 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления ночью и утром ожидается дождь разной интенсивности, возможна гроза.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии