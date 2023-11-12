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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T20:18+0300
2023-11-12T20:18+0300
2023-11-12T20:18+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. В понедельник 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за перепадов атмосферного давления ночью и утром ожидается дождь разной интенсивности, возможна гроза.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 13 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. В понедельник 13 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за перепадов атмосферного давления ночью и утром ожидается дождь разной интенсивности, возможна гроза.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.