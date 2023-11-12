https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/skonchalas-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-valentina-shulgina-1049022828.html

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина

Скончалась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина

Валентина Шульгина - участница Сталинградской битвы, награждена медалью "За отвагу". 12.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-12T13:48+0300

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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась на 102-м году жизни.Шульгина - свидетельница и участница переломных моментов войны - Сталинградской битвы и Курской битв. Европа не была единственной частью света, где ей удалось проявить свое мужество - ее взвод отправили в Японию, где она и пробыла до 1953 года и где познакомилась с будущим мужем, который служил на подводной атомной лодке.После демобилизации в 1953 году супруги переехали в Абхазию, где Шульгина и прожила долгие годы. Валентина Шульгина родилась 22 января 1922 года. С войной она, выпускница Томского медицинского института, в 19 лет. Из сообщения по радио она узнала, что фашисты стремительно приближаются к Москве.В августе 1941 года ее назначили командиром санитарного взвода, сформированного в Омске. После освобождения Сталинграда взвод направили на Курско-Орловскую дугу.Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. Она награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды, медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943 и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/dvesti-dney-voyny-vospominaniya-veterana-o-stalingradskoy-bitve-1043911200.html

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