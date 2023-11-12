Вице-президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздник урожая в Лыхны

"Наш народ прошел через множество невзгод, и Лыхненская поляна, и ее вековая липа тому свидетели. Мы все надеемся, что с каждым днем жизнь будет становиться лучше. Я верю, объединив усилия, мы добьемся развития и больших успехов. И народ будет счастлив чувствовать себя хозяином процветающей страны и видеть воочию плоды своего труда здесь, на Лыхнаште", - говорилось в тексте.