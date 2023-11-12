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Вице-президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздник урожая в Лыхны
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздник урожая в Лыхны
Традиционный осенний праздник урожая ежегодно проходит в Абхазии в селе Лыхны Гудаутского района. В этом году его отмечают в воскресенье, 12 ноября. 12.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-12T15:53+0300
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ЛЫХНЫ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздник урожая в селе Лыхны.Гунба зачитал приветственную речь от имени президента республики Аслана Бжания, в которой подчеркивалась важность соблюдения абхазских традиций и проведения подобных мероприятий.В празднике также приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, председатель СГБ Тимур Ахиба, члены правительства и депутаты Народного собрания.Они обошли все павильоны, поздравили участников праздника, гостей с радостным событием, пожелали мира, благополучия и процветания народу Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231112/prazdnik-urozhaya-nachalsya-v-sele-lykhny-1049022237.html
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абхазия, аслан бжания, новости, гудаутский район
абхазия, аслан бжания, новости, гудаутский район
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздник урожая в Лыхны
Традиционный осенний праздник урожая ежегодно проходит в Абхазии в селе Лыхны Гудаутского района. В этом году его отмечают в воскресенье, 12 ноября.
ЛЫХНЫ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздник урожая в селе Лыхны.
Гунба зачитал приветственную речь от имени президента республики Аслана Бжания, в которой подчеркивалась важность соблюдения абхазских традиций и проведения подобных мероприятий.
"Наш народ прошел через множество невзгод, и Лыхненская поляна, и ее вековая липа тому свидетели. Мы все надеемся, что с каждым днем жизнь будет становиться лучше. Я верю, объединив усилия, мы добьемся развития и больших успехов. И народ будет счастлив чувствовать себя хозяином процветающей страны и видеть воочию плоды своего труда здесь, на Лыхнаште", - говорилось в тексте.
В празднике также приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, председатель СГБ Тимур Ахиба, члены правительства и депутаты Народного собрания.
Они обошли все павильоны, поздравили участников праздника, гостей с радостным событием, пожелали мира, благополучия и процветания народу Абхазии.