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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного фронта циклона с юга. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T15:55+0300
2023-11-13T15:55+0300
2023-11-13T15:59+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Во вторник, 14 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 ноября
15:55 13.11.2023 (обновлено: 15:59 13.11.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного фронта циклона с юга.
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Во вторник, 14 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.