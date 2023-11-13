https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-14-noyabrya-1049048996.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 ноября

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием холодного фронта циклона с юга. 13.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Во вторник, 14 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии