https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/abkhazskie-shkolniki-primut-uchastie-v-programme-umnitsy-i-umniki-1049061116.html

Абхазские школьники примут участие в программе "Умницы и умники"

Абхазские школьники примут участие в программе "Умницы и умники"

"Умницы и умники" – интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. Школьники из Абхазии участвуют в ней третий год подряд. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-14T16:20+0300

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Школьники из Абхазии примут участие в телевизионной олимпиаде "Умницы и умники", сообщает Министерство просвещения республики.В абхазскую команду вошли Лаура Ажиба из Гагрской школы №1, Аслан Тарба из Бамборской школы и ученица Ткуарчалской школы №2 Лана Кирия. Съемки программы будут проходить с 16 по 18 ноября. Участники должны будут ответить на вопросы ведущего, касающиеся эпохи правления императора Александра III, географии и истории российской Арктики, событий 1944 года в мире. "Умницы и умники" – всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, которая выходит в эфир "Первого канала" более 20 лет. По итогам передачи победители и призеры получают льготы при поступлении в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).Абхазские школьники участвуют в телеолимпиаде не в первый раз. В феврале 2023 года ученица Пицундской школы Лина Айба даже смогла пройти в финал и была приглашена ведущим Юрием Вяземским в программу в качестве теоретика.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230410/lina-ayba-sygrala-v-finale-viktoriny-umniki-i-umnitsy-1045201855.html

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