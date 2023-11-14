https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/ataev-o-vozmozhnom-evrointegratsii-gruzii-somnevayus-chto-eto-budut-realnyy-proekt----1049055422.html

Атаев о возможной евроинтеграции Грузии: сомневаюсь, что это будут реальный проект

Атаев о возможной евроинтеграции Грузии: сомневаюсь, что это будут реальный проект

Грузия получила положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС. Что это означает для самой Грузии и как такое решение... 14.11.2023, Sputnik Абхазия

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Атаев о возможной евроинтеграции Грузии: сомневаюсь, что это будут реальный проект Атаев о возможной евроинтеграции Грузии: сомневаюсь, что это будут реальный проект

Грузия получила положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении ей статуса кандидата в члены ЕС. Что это означает для самой Грузии и как такое решение может повлиять в целом на ситуацию на Кавказе, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Артур Атаев.Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением девяти условий, включая следование внешней политике Евросоюза, следует из обнародованных в среду рекомендаций ЕК."На реальные шаги Запад не может пойти, потому что европейским чиновникам важно держать Грузию на коротком поводке. Возможность вступления в ЕС – это как картина будущего, образ будущей Грузии, и к этому образу надо стремиться. Этот образ будущего европейцы продали грузинам. Становитесь больше проевропейскими, становитесь больше антироссийскими и тогда ваше движение будет давать какие-то плоды. Европейские руководители обещают Грузии Евросоюз, но я сомневаюсь, что это будет реальный проект", – сказал политолог.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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