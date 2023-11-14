https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/chetyre-mayning-fermy-vyyavili-v-abkhazii-1049063583.html

Четыре майнинг-фермы выявили в Абхазии

Четыре майнинг-фермы выявили в Абхазии

Майнинг запрещен на территории Абхазии постановлением правительства из-за ветхого состояния энергетической инфраструктуры. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов выявили четыре действующие майнинг фермы в Очамчырском и Гулрыпшском районах. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. На фермах работало более ста аппаратов, их суммарная мощность составила 166 кВт.Еще одна ферма была обнаружена в лесном массиве села Кутол. Там было изъято 18 аппаратов, принадлежавших сухумчанину Тамелу Хинтба. Ферма владельцем которой был Вадик Кутелия, располагалась в частном доме на улице Леона в селе Нижний Пшап. Там работало 23 аппарата.Последняя ферма на 25 аппаратов была обнаружена в лесном массиве в селе Уарча. Она принадлежала столичному жителю Рустаму Папба. В отношении всех владельцев ферм были составлены протоколы об административных правонарушениях, аппараты помещены на склад временного хранения. Запрет на ввоз товаров для добычи криптовалют в Абхазию и ограничение потребления электроэнергии для майнинговых ферм действует до 31 декабря 2023 года.Выявлением ферм занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно с Госстандартом и "Черноморэнерго".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/bolee-20-apparatov-dlya-mayninga-pytalis-nezakonno-vvezti-v-abkhaziyu-1048879297.html

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