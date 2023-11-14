https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/dubai-airshow-2023-rossiya-predstavila-250-luchshikh-obraztsov-1049062157.html

Dubai Airshow 2023: Россия представила 250 лучших образцов

Dubai Airshow 2023: Россия представила 250 лучших образцов

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2023 с участием более 1400 производителей из 95 стран подтверждает высокий статус России и высокую... 14.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-14T17:51+0300

2023-11-14T17:51+0300

2023-11-14T17:51+0300

авиация

россия

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сша

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В Объединенных Арабских Эмиратах 13-17 ноября проходит авиасалон Dubai Airshow 2023, на котором представлены более 250 образцов современного российского вооружения и военной техники, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Главной мировой премьерой российского сектора в Дубае стал тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Авиатехнику такого класса Россия не демонстрировала за рубежом с 1994 года."Бестселлер" на мировом рынке тяжелой транспортной авиации – Ил-76МД-90А – предназначен для переброски со скоростью 800 км/час и парашютного десантирования личного состава и боевой техники в различных физико-географических условиях, днем и ночью. Это глубоко модернизированная версия самолета Ил-76МД. Воздушный корабль получил более мощные двигатели ПС-90А-76, которые позволили улучшить взлетно-посадочные и крейсерские характеристики. Усиленное крыло и модернизированные шасси с высоким запасом прочности допускают автономное базирование, эксплуатацию Ил-76МД-90А на необорудованных аэродромах, грунтовых взлетно-посадочных полосах. Тяжелый транспортник (максимальная взлетная масса 210 тонн) способен взять на борт до 60 тонн полезной нагрузки. Дальность полета выросла на 18 процентов (до 5000 км с нагрузкой 52 тонны), а расход топлива уменьшился на 15 процентов. Многофункциональный Ил-76МД-90А серийно изготавливается из отечественных комплектующих в ОАК Госкорпорации Ростех. Самолет вызвал огромный интерес на выставке в Дубае .Не только в области балетаСенсацией Dubai Airshow 2023 стала легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305Э", которая подтвердила высокую эффективность в зоне СВО, и позволяет российским боевым вертолетам поражать инженерные сооружения, бронетанковую технику, зенитные ракетные комплексы и другие объекты противника на расстоянии до 14,5 км.Новейший российский ЗРК средней дальности "Викинг" предназначен для защиты войск и объектов от массированных ударов перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого подавления противником средств ПВО. Способен поражать аэродинамические цели, тактические баллистические ракеты, наземные и надводные радиоконтрастные объекты. Дальность поражения целей (на высотах от ноля до 25 км): самолетов и вертолетов – до 65 км, баллистических ракет – до 25 км, крылатых ракет – до 20 км. В интеграции с зенитным ракетным комплексом "Антей-2500" – до 130 км. ЗРК "Викинг" может одновременно обстреливать шесть целей, и не имеет конкурентов на мировом рынке.Российские оборонные компании также впервые представили в Дубае новейший высокоточный комплекс для обнаружения и уничтожения дронов. Носимая версия пензенского "Радиозавода" состоит из модуля автоматизированного управления (командирский планшет с программным обеспечением, средства навигации, оборудование проводной и беспроводной связи для управления подчиненными стрелками ПЗРК) и индивидуального комплекта автоматизации (планшет, защитные очки со встроенным микродисплеем, отображающим цели, а также средства радиосвязи и навигации стрелка). Комплекс позволяет сопровождать до 100 целей, выдавать целеуказания и координировать действия девяти стрелков-зенитчиков.Большой интерес гостей и специалистов в Дубае вызвали российские парашютные системы "Дальнолет" и "Беркут 2". Первая предназначена для десантирования с высот от 900 метров до 8 км боевых спецподразделений с комплектом необходимого снаряжения (дальность полета при десантировании с 8 км может достигать 60 км). Вторая система специального назначения, "Беркут 2" позволяет десантироваться из летательных аппаратов всех типов с высот до 10 км, причем "крыло" позволяет крепить на подвесном устройстве контейнер массой до 50 кг с оружием и боезапасом. Парашютная система обеспечивает точное приземление на ограниченную площадку размером метр на метр.Традиционный восторг специалистов и посетителей аэрокосмической выставки вызывают высший пилотаж "Русских витязей" на тяжелых российских истребителях Су-35C и Су-30СМ, а также невероятные демонстрационные полеты разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор". Каков предварительный итог?При всем старании, коллективному Западу не удалось выдавить российскую "оборонку" с мирового рынка высокотехнологичных вооружений. Россия здесь незаменима. Напомню, на предыдущей выставке Dubai Airshow 2021 "Рособоронэкспорт" подписал контракты на сумму более 1,3 млрд долларов, и получил предложения о поставке летательных аппаратов всех типов на 2,5 млрд долларов. Нынешний салон в Дубае обещает стать не менее успешным.С другой стороны, израильские производители оружия на Dubai Airshow 2023 отсутствуют, и это подтверждает тезис ветерана американской внешней политики Генри Киссинджера об опасности дружбы с США, которая может оказаться опаснее вражды.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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авиация, россия, дубай (город), сша