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Искусство, полное солнца: выставка Бориса Ашуба открылась в ЦВЗ
Искусство, полное солнца: выставка Бориса Ашуба открылась в ЦВЗ
На первой персональной выставке Бориса Ашуба в Абхазии представлено более ста картин, посмотреть их можно будет до 24 ноября. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T19:33+0300
2023-11-14T19:33+0300
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Персональная выставка работ абхазского художника Бориса Ашуба "Лучи солнца" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 14 ноября. Такого же мнения придерживается и поэт Владимир Зантария, который отменил колоритность таланта Бориса Ашуба. "Самое главное, он очень самобытный. Здесь нет никаких подражаний, никаких копирований, есть внутренний мир самого художника. Это дается нелегко, картины, которые представлены сегодня, они выстраданы, и это поднимает наше искусство на еще один высокий уровень, уровень международных стандартов", - подчеркнул Зантария.Борис Ашуба - выпускник Сухумской художественной школы. Окончил экономический факультет Абхазский госуниверситета в 1989 году, кандидат экономических наук. Произведения художника хранятся в частных собраниях в Абхазии, России, Испании и Турции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231106/vtoraya-vystavka-soyuza-khudozhnikov-oruzheynikov-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1048955970.html
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абхазия, новости, искусство, художники
Искусство, полное солнца: выставка Бориса Ашуба открылась в ЦВЗ
На первой персональной выставке Бориса Ашуба в Абхазии представлено более ста картин, посмотреть их можно будет до 24 ноября.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. Персональная выставка работ абхазского художника Бориса Ашуба "Лучи солнца" открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии во вторник, 14 ноября.
Приветствуя посетителей культурного мероприятия, председатель Союза Виталий Джения рассказал о жизненном пути и творческом многообразии автора. Он отметил, что художник олицетворяет собой творческую личность, которая соединяет в себе высокий профессионализм в области экономической науки, и мастерство, которое воплощается в полотнах.
Такого же мнения придерживается и поэт Владимир Зантария, который отменил колоритность таланта Бориса Ашуба.
"Самое главное, он очень самобытный. Здесь нет никаких подражаний, никаких копирований, есть внутренний мир самого художника. Это дается нелегко, картины, которые представлены сегодня, они выстраданы, и это поднимает наше искусство на еще один высокий уровень, уровень международных стандартов", - подчеркнул Зантария.
Борис Ашуба - выпускник Сухумской художественной школы. Окончил экономический факультет Абхазский госуниверситета в 1989 году, кандидат экономических наук. Произведения художника хранятся в частных собраниях в Абхазии, России, Испании и Турции.