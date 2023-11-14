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Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 ноября
Погода на черноморском побережье Абхазии будет под влиянием циклона с северо-запада. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T18:35+0300
2023-11-14T18:35+0300
2023-11-14T18:35+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В среду, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 ноября
Погода на черноморском побережье Абхазии будет под влиянием циклона с северо-запада.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В среду, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.