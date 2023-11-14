https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-15-noyabrya-1049062020.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на среду 15 ноября

Погода на черноморском побережье Абхазии будет под влиянием циклона с северо-запада. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-14T18:35+0300

2023-11-14T18:35+0300

2023-11-14T18:35+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048695423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_108512d7be782928c4426939bf9f8633.jpg

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. В среду, 15 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии