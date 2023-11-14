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Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T14:39+0300
2023-11-14T14:39+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. "Западная" группировка войск России за сутки отразила восемь атак ВСУ на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны страны.На Краснолиманском направлении были отражены шесть атак, ВСУ потеряли до 210 солдат убитыми и ранеными, боевую машину пехоты "Bradley", три автомобиля, гаубицу М119 "Paladin". На Донецком направлении за сутки российские войска отразили пять атак, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ. Киев потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу "Мста-Б". На Южно-Донецком направлении была отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесено огневое поражение скоплениям силы и техники подразделений 128-й бригады теробороны. На этом направлении было уничтожено до 60 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация". На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, буксируемую пушку М-46 и гаубицу Д-30, на Херсонском направлении – до 95 солдат и четыре автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Krab", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град". Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, живая сила и военная техника противника в 82 районах. Средства ПВО России за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили 23 украинских беспилотника.
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении
14:39 14.11.2023 (обновлено: 15:11 14.11.2023)
Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik.
"Западная" группировка войск России за сутки отразила восемь атак ВСУ на Купянском направлении, сообщает
Министерство обороны страны.
"На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены восемь атак штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих и два пикапа", – говорится в сообщении.
На Краснолиманском направлении были отражены шесть атак, ВСУ потеряли до 210 солдат убитыми и ранеными, боевую машину пехоты "Bradley", три автомобиля, гаубицу М119 "Paladin".
На Донецком направлении за сутки российские войска отразили пять атак, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ. Киев потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу "Мста-Б".
На Южно-Донецком направлении была отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесено огневое поражение скоплениям силы и техники подразделений 128-й бригады теробороны. На этом направлении было уничтожено до 60 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация".
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, буксируемую пушку М-46 и гаубицу Д-30, на Херсонском направлении – до 95 солдат и четыре автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Krab", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, живая сила и военная техника противника в 82 районах.
Средства ПВО России за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили 23 украинских беспилотника.