https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/rossiyskie-voyska-za-sutki-otrazili-vosem-atak-na-kupyanskom-napravlenii-1049059419.html

Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении

Российские войска за сутки отразили восемь атак на Купянском направлении

Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-14T14:39+0300

2023-11-14T14:39+0300

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. "Западная" группировка войск России за сутки отразила восемь атак ВСУ на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны страны.На Краснолиманском направлении были отражены шесть атак, ВСУ потеряли до 210 солдат убитыми и ранеными, боевую машину пехоты "Bradley", три автомобиля, гаубицу М119 "Paladin". На Донецком направлении за сутки российские войска отразили пять атак, нанесли поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ. Киев потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу "Мста-Б". На Южно-Донецком направлении была отражена атака 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, нанесено огневое поражение скоплениям силы и техники подразделений 128-й бригады теробороны. На этом направлении было уничтожено до 60 бойцов ВСУ, два бронетранспортера, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация". На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, буксируемую пушку М-46 и гаубицу Д-30, на Херсонском направлении – до 95 солдат и четыре автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Krab", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", боевую машину РСЗО "Град". Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, живая сила и военная техника противника в 82 районах. Средства ПВО России за сутки перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемую авиационную бомбу JDAM, уничтожили 23 украинских беспилотника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/dengi-ne-pomogli-ssha-priznali-otstavanie-ot-rossii-1049020334.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/rossiyskie-voennye-porazili-sklad-boepripasov-vsu-v-kievskoy-oblasti-1049018849.html

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