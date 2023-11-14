https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/vladimir-putin-utverdil-popravki-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-rossii-1049057523.html

Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

Выборы президента пройдут в России в 2024 году. Дату Совет Федерации может объявить на заседании 13 декабря, предположительно, голосование пройдет 17 марта. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения касаются запрета агитации на заблокированных ресурсах, а также работы СМИ во время выборов, рассказал агентству первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев."Среди них – допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет является работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", – сказал он.Поправки касаются и проведения выборов в субъектах, в которых объявлено военное положение. Организация голосования там возможна только после консультаций ЦИК с Министерством обороны, ФСБ и главой региона. Кроме того, уточняются и правила проведения выборов за рубежом – начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены в целях безопасности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/nazvana-predpolozhitelnaya-data-vyborov-prezidenta-rossii-1049045095.html

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