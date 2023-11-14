https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/vladimir-putin-utverdil-popravki-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-rossii-1049057523.html
Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России
Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России
Выборы президента пройдут в России в 2024 году. Дату Совет Федерации может объявить на заседании 13 декабря, предположительно, голосование пройдет 17 марта. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T11:57+0300
2023-11-14T11:57+0300
2023-11-14T15:07+0300
россия
выборы
владимир путин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048332063_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_6ce39190f6b8f3205597a465033bc12a.jpg
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения касаются запрета агитации на заблокированных ресурсах, а также работы СМИ во время выборов, рассказал агентству первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев."Среди них – допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет является работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", – сказал он.Поправки касаются и проведения выборов в субъектах, в которых объявлено военное положение. Организация голосования там возможна только после консультаций ЦИК с Министерством обороны, ФСБ и главой региона. Кроме того, уточняются и правила проведения выборов за рубежом – начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены в целях безопасности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/nazvana-predpolozhitelnaya-data-vyborov-prezidenta-rossii-1049045095.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/1d/1048332063_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_51c61c513fb78816dc90df1c12199aaf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, выборы, владимир путин, новости
россия, выборы, владимир путин, новости
Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России
11:57 14.11.2023 (обновлено: 15:07 14.11.2023)
Выборы президента пройдут в России в 2024 году. Дату Совет Федерации может объявить на заседании 13 декабря, предположительно, голосование пройдет 17 марта.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik.
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон "О выборах президента Российской Федерации". Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения касаются запрета агитации на заблокированных ресурсах, а также работы СМИ во время выборов, рассказал агентству первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.
"Среди них – допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет является работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", – сказал он.
Поправки касаются и проведения выборов в субъектах, в которых объявлено военное положение. Организация голосования там возможна только после консультаций ЦИК с Министерством обороны, ФСБ и главой региона. Кроме того, уточняются и правила проведения выборов за рубежом – начало, конец и продолжительность голосования могут быть изменены в целях безопасности.