https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/vtoroy-kontsert-supersezona-apsny-star-proshel-v-gosfilarmonii-1049063812.html
Второй концерт суперсезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
Второй концерт суперсезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
В третьем суперсезоне музыкального проекта "Apsny Star" за победу борются победители первого и второго сезонов. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T21:33+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Второй концерт третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября. Наставник Фая Мархолия также создала дуэты в своей команде. На сцену вышли София Мяукина и Виктория Лабия, Кристина Кубрава и Сария Айба, Аслан Шакая и Диана Карбащян. Последняя проект покинула. Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря. Главный приз проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231021/1048733978.html
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Второй концерт суперсезона "Apsny Star" прошел в Госфилармонии
В третьем суперсезоне музыкального проекта "Apsny Star" за победу борются победители первого и второго сезонов.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Второй концерт третьего сезона музыкального проекта "Apsny Star" состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба во вторник, 14 ноября.
В этот раз концерт был необычным - участники выступали в дуэтах. От команды Ильды Кучуберия выступали три пары - Ираклий Джумутия и Лола Колбая, Адгур Лазария и Рената Хаджиева, Самвел Миракян и Миранда Мархолия. По баллам жюри и решению наставника проект покинул Адгур Лазария.
Наставник Фая Мархолия также создала дуэты в своей команде. На сцену вышли София Мяукина и Виктория Лабия, Кристина Кубрава и Сария Айба, Аслан Шакая и Диана Карбащян. Последняя проект покинула.
Суперсезон "Apsny Star" завершится 22 декабря. Главный приз проекта - бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.