https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/zabolevaemost-koronavirusom-v-rossii-vyrosla-za-nedelyu-1049057982.html

Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю

За неделю в регионах России были госпитализированы 5473 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", на 8,5% больше, чем неделей ранее. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-14T14:12+0300

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 22,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Отмечается также рост числа госпитализаций в 43 российских субъектах. Выросло и количество выздоровевших – за неделю их было более 29 тысяч человек, на 30,4% больше, чем неделей ранее.В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии COVID-19, но с наступлением холодов заболеваемость вновь начала расти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-ne-nuzhna-v-etom-sezona-zayavili-v-rospotrebnadzore-1048979878.html

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