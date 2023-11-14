https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/zabolevaemost-koronavirusom-v-rossii-vyrosla-za-nedelyu-1049057982.html
Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю
Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю
За неделю в регионах России были госпитализированы 5473 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", на 8,5% больше, чем неделей ранее. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T14:12+0300
2023-11-14T14:12+0300
2023-11-14T15:02+0300
россия
мировая пандемия коронавируса covid-19
новости
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 22,8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Отмечается также рост числа госпитализаций в 43 российских субъектах. Выросло и количество выздоровевших – за неделю их было более 29 тысяч человек, на 30,4% больше, чем неделей ранее.В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии COVID-19, но с наступлением холодов заболеваемость вновь начала расти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231108/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-ne-nuzhna-v-etom-sezona-zayavili-v-rospotrebnadzore-1048979878.html
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россия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
россия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю
14:12 14.11.2023 (обновлено: 15:02 14.11.2023)
За неделю в регионах России были госпитализированы 5473 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", на 8,5% больше, чем неделей ранее.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik.
Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 22,8%. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения и составил 29,63, увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 24 регионах более чем в среднем по стране", – уточняется в сообщении.
Отмечается также рост числа госпитализаций в 43 российских субъектах.
Выросло и количество выздоровевших – за неделю их было более 29 тысяч человек, на 30,4% больше, чем неделей ранее.
В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии COVID-19, но с наступлением холодов заболеваемость вновь начала расти.