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Задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт в Челябинске
Задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт в Челябинске
С начала военной спецоперации российские спецслужбы выявляют лиц, в том числе, россиян, сотрудничающих с СБУ, предоставляющих украинской разведке секретные... 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T10:05+0300
2023-11-14T10:05+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Сотрудники УФСБ России задержали в Челябинске сторонника украинских националистов, планировавших теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Теракт задержанный планировал совершить на одном из административных объектов областного центра. Для этого он хотел использовать самодельные зажигательные гранаты.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанный помещен в СИЗО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-v-krymu-1048646658.html
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Задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт в Челябинске
10:05 14.11.2023 (обновлено: 10:34 14.11.2023)
С начала военной спецоперации российские спецслужбы выявляют лиц, в том числе, россиян, сотрудничающих с СБУ, предоставляющих украинской разведке секретные данные или планирующих теракты.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Сотрудники УФСБ России задержали в Челябинске сторонника украинских националистов, планировавших теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Теракт задержанный планировал совершить на одном из административных объектов областного центра. Для этого он хотел использовать самодельные зажигательные гранаты.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанный помещен в СИЗО.