https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/zaderzhan-storonnik-ukrainskikh-natsionalistov-planirovavshiy-terakt-v-chelyabinske-1049054203.html

Задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт в Челябинске

Задержан сторонник украинских националистов, планировавший теракт в Челябинске

С начала военной спецоперации российские спецслужбы выявляют лиц, в том числе, россиян, сотрудничающих с СБУ, предоставляющих украинской разведке секретные... 14.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-14T10:05+0300

2023-11-14T10:05+0300

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Сотрудники УФСБ России задержали в Челябинске сторонника украинских националистов, планировавших теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Теракт задержанный планировал совершить на одном из административных объектов областного центра. Для этого он хотел использовать самодельные зажигательные гранаты.Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанный помещен в СИЗО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/ukrainskogo-agenta-zaderzhali-v-krymu-1048646658.html

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