https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/delo-o-gosizmene-zaveli-na-zhitelya-tyumenskoy-oblasti-za-sotrudnichestvo-s-sbu-1049068707.html

Дело о госизмене завели на жителя Тюменской области за сотрудничество с СБУ

Дело о госизмене завели на жителя Тюменской области за сотрудничество с СБУ

Сотрудники ФСБ ведут работу по выявлению граждан России и иностранцев, сотрудничающих с украинской разведкой, поставляющих сведения о военных объектах и... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T13:10+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Тюменской области, подозреваемого в передаче сведений украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Уточняется, что россиянин собирал и передавал СБУ сведения о военных объектах, расположенных на территории области. За это он получал денежное вознаграждение.Сейчас подозреваемый находится под стражей по решению суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/zaderzhan-storonnik-ukrainskikh-natsionalistov-planirovavshiy-terakt-v-chelyabinske-1049054203.html

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