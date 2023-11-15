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Дело о госизмене завели на жителя Тюменской области за сотрудничество с СБУ
Дело о госизмене завели на жителя Тюменской области за сотрудничество с СБУ
Сотрудники ФСБ ведут работу по выявлению граждан России и иностранцев, сотрудничающих с украинской разведкой, поставляющих сведения о военных объектах и... 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T13:10+0300
2023-11-15T13:10+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Тюменской области, подозреваемого в передаче сведений украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Уточняется, что россиянин собирал и передавал СБУ сведения о военных объектах, расположенных на территории области. За это он получал денежное вознаграждение.Сейчас подозреваемый находится под стражей по решению суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/zaderzhan-storonnik-ukrainskikh-natsionalistov-planirovavshiy-terakt-v-chelyabinske-1049054203.html
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Дело о госизмене завели на жителя Тюменской области за сотрудничество с СБУ
13:10 15.11.2023 (обновлено: 13:28 15.11.2023)
Сотрудники ФСБ ведут работу по выявлению граждан России и иностранцев, сотрудничающих с украинской разведкой, поставляющих сведения о военных объектах и передвижениях армии, а также планирующих теракты на российской территории.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik
. Дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Тюменской области, подозреваемого в передаче сведений украинским спецслужбам. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
"Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ (ст. 275 УК РФ), в отношении жителя Тюменской области", – говорится в сообщении.
Уточняется, что россиянин собирал и передавал СБУ сведения о военных объектах, расположенных на территории области. За это он получал денежное вознаграждение.
Сейчас подозреваемый находится под стражей по решению суда.