https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/eto-drugoe-izrail-i--kollektivnaya-bezotvetstvennost-1049061506.html
"Это другое!": Израиль и коллективная безответственность
"Это другое!": Израиль и коллективная безответственность
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о трагедии в Палестине и о приверженности Запада политике двойных стандартов. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T09:00+0300
2023-11-15T09:00+0300
2023-11-15T10:22+0300
израиль
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Война всем плоха. Но тем не менее она на многое раскрывает глаза, даже на то, чего хотел бы не знать. И как потом избавиться от наступившего разочарования? Ума не приложу.Sputnik Изображая жертвуВ октябре к тем катаклизмам, которые происходили вокруг, добавились события на Ближнем Востоке. Нападение террористов ХАМАС заполнило новостные ленты. Страшные кадры взрывов, искалеченных тел, заложников – кого такое оставит равнодушным? Последующие за этим события были еще хуже. Ответ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был жестоким, бесчеловечным, несоразмерным. Цифры погибших от неизбирательных ковровых бомбежек растут на глазах и уже перевалили за десять тысяч. Самое страшное, что в массе своей это женщины, старики и дети. Право защищаться есть у всех, но не такими же методами!Право на агрессиюИ вот тут хотелось бы обратить внимание на двойные стандарты. Они и так господствовали в большой геополитике, но тут просто вакханалия какая-то. Обратимся к истории, причем далеко заходить не будем. Посмотрим на новейшую историю, на набившую оскомину, растиражированную киевским режимом "трагедию" в Буче. Весь якобы цивилизованный мир клокотал, сколько было написано статей, сколько снято репортажей на эту тему. Я уверен, и никто меня не переубедит, что это постановочные события.Вместо того, чтобы осудить и остудить пыл сорвавшихся с цепи цахаловцев, сперва Джо Байден, а затем и остальные лидеры западного блока наперегонки стали раздувать этот пожар, оправдывая все действия Израиля "правом на самооборону", еще и "переключив" всю материальную помощь в виде снарядов, боеприпасов и высокоточных бомб с "полюбившегося" Зеленского на Израиль.Любая критика действий израильских силовиков вызывает гнев и угрозы. Достается всем – и неожиданно прозревшему Гутерришу (Антониу Гутерриш, Генсек ООН - прим.) и вдруг осмелевшему Макрону, и Эрдогану, да и всей Организации Объединенных Наций в целом, за жесткую, "непродуманную" резолюцию с призывом к Израилю остановить бомбежки и признать право палестинцев на собственное государство.Молчание – золото?Очень ожидаемо, что я услышал, вернее, не услышал реакцию либералов и гуманистов. Мы все хорошо помним, как они реагировали на действия российских властей при уничтожении террористов, захвативших школу в Беслане и театральный центр на Дубровке. Шквал критики, негодование, обвинения в непродуманных, слишком жестких действиях силовиков. А сейчас вас все устраивает? Это нормально, что под завалами многоэтажек в Газе уже погибло около пяти тысяч детей? В этом вы не увидели несоразмерность ответа? Или не хочется критиковать? Ведь тут, как сейчас принято говорить, другое. Больше всего бесит позиция некоторых знакомых, которые из страха "оказаться в другой лодке", если дать здравую и объективную оценку событиям, поддакивают и оправдывают этот террор. Вынужден вас огорчить: вас за это не примут в ряды "цивилизованного" мира. Вы для них такие же второсортные, как и палестинцы.О, спорт! Ты что?Но апофеозом двойных стандартов стало заявление МОК (Международный олимпийский комитет - прим.). Когда вдруг стали раздаваться гневные окрики от здравомыслящих людей о том, что пора бы начать наказывать Израиль за неслыханную жестокость и включать уже опробованные механизмы, например, отказать израильским спортсменам в участии в грядущей парижской летней Олимпиаде, руководители МОК заявили, что, оказывается, спортсмены не должны нести коллективную ответственность за действия своих властей. Неужели?! А что тогда с российским и белорусскими спортсменами? Ах да, это же совсем другое!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/izrail-ostanovit-tolko-obscheislamskiy-ultimatum-zapadu-1049016336.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/mirovoy-sport-obednel-bez-rossiyskikh-sportsmenov-v-bukvalnom-smysle-1043843218.html
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израиль, палестина, мнение, авторы, колумнисты
израиль, палестина, мнение, авторы, колумнисты
"Это другое!": Израиль и коллективная безответственность
09:00 15.11.2023 (обновлено: 10:22 15.11.2023)
Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о трагедии в Палестине и о приверженности Запада политике двойных стандартов.
Война всем плоха. Но тем не менее она на многое раскрывает глаза, даже на то, чего хотел бы не знать. И как потом избавиться от наступившего разочарования? Ума не приложу.
В октябре к тем катаклизмам, которые происходили вокруг, добавились события на Ближнем Востоке. Нападение террористов ХАМАС заполнило новостные ленты. Страшные кадры взрывов, искалеченных тел, заложников – кого такое оставит равнодушным?
И чем бы ни была спровоцирована атака, этого не должно было случиться, так поступать нельзя. Это однозначно теракт, за который виновные должны понести самое суровое наказание.
Последующие за этим события были еще хуже. Ответ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был жестоким, бесчеловечным, несоразмерным. Цифры погибших от неизбирательных ковровых бомбежек растут на глазах и уже перевалили за десять тысяч. Самое страшное, что в массе своей это женщины, старики и дети. Право защищаться есть у всех, но не такими же методами!
И вот тут хотелось бы обратить внимание на двойные стандарты. Они и так господствовали в большой геополитике, но тут просто вакханалия какая-то.
Обратимся к истории, причем далеко заходить не будем. Посмотрим на новейшую историю, на набившую оскомину, растиражированную киевским режимом "трагедию" в Буче. Весь якобы цивилизованный мир клокотал, сколько было написано статей, сколько снято репортажей на эту тему. Я уверен, и никто меня не переубедит, что это постановочные события.
Но, даже если в этом есть хоть немного истины, сравните реакцию мировых лидеров и общественности на эти события и на то, что произошло в секторе Газа.
Вместо того, чтобы осудить и остудить пыл сорвавшихся с цепи цахаловцев, сперва Джо Байден, а затем и остальные лидеры западного блока наперегонки стали раздувать этот пожар, оправдывая все действия Израиля "правом на самооборону", еще и "переключив" всю материальную помощь в виде снарядов, боеприпасов и высокоточных бомб с "полюбившегося" Зеленского на Израиль.
Любая критика действий израильских силовиков вызывает гнев и угрозы. Достается всем – и неожиданно прозревшему Гутерришу (Антониу Гутерриш, Генсек ООН - прим.) и вдруг осмелевшему Макрону, и Эрдогану, да и всей Организации Объединенных Наций в целом, за жесткую, "непродуманную" резолюцию с призывом к Израилю остановить бомбежки и признать право палестинцев на собственное государство.
Очень ожидаемо, что я услышал, вернее, не услышал реакцию либералов и гуманистов. Мы все хорошо помним, как они реагировали на действия российских властей при уничтожении террористов, захвативших школу в Беслане и театральный центр на Дубровке. Шквал критики, негодование, обвинения в непродуманных, слишком жестких действиях силовиков.
А сейчас вас все устраивает? Это нормально, что под завалами многоэтажек в Газе уже погибло около пяти тысяч детей? В этом вы не увидели несоразмерность ответа? Или не хочется критиковать?
Ведь тут, как сейчас принято говорить, другое. Больше всего бесит позиция некоторых знакомых, которые из страха "оказаться в другой лодке", если дать здравую и объективную оценку событиям, поддакивают и оправдывают этот террор. Вынужден вас огорчить: вас за это не примут в ряды "цивилизованного" мира. Вы для них такие же второсортные, как и палестинцы.
Но апофеозом двойных стандартов стало заявление МОК (Международный олимпийский комитет - прим.). Когда вдруг стали раздаваться гневные окрики от здравомыслящих людей о том, что пора бы начать наказывать Израиль за неслыханную жестокость и включать уже опробованные механизмы, например, отказать израильским спортсменам в участии в грядущей парижской летней Олимпиаде, руководители МОК заявили, что, оказывается, спортсмены не должны нести коллективную ответственность за действия своих властей.
Неужели?! А что тогда с российским и белорусскими спортсменами? Ах да, это же совсем другое!
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.