https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/eto-drugoe-izrail-i--kollektivnaya-bezotvetstvennost-1049061506.html

"Это другое!": Израиль и коллективная безответственность

"Это другое!": Израиль и коллективная безответственность

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о трагедии в Палестине и о приверженности Запада политике двойных стандартов. 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T09:00+0300

2023-11-15T09:00+0300

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Война всем плоха. Но тем не менее она на многое раскрывает глаза, даже на то, чего хотел бы не знать. И как потом избавиться от наступившего разочарования? Ума не приложу.Sputnik Изображая жертвуВ октябре к тем катаклизмам, которые происходили вокруг, добавились события на Ближнем Востоке. Нападение террористов ХАМАС заполнило новостные ленты. Страшные кадры взрывов, искалеченных тел, заложников – кого такое оставит равнодушным? Последующие за этим события были еще хуже. Ответ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) был жестоким, бесчеловечным, несоразмерным. Цифры погибших от неизбирательных ковровых бомбежек растут на глазах и уже перевалили за десять тысяч. Самое страшное, что в массе своей это женщины, старики и дети. Право защищаться есть у всех, но не такими же методами!Право на агрессиюИ вот тут хотелось бы обратить внимание на двойные стандарты. Они и так господствовали в большой геополитике, но тут просто вакханалия какая-то. Обратимся к истории, причем далеко заходить не будем. Посмотрим на новейшую историю, на набившую оскомину, растиражированную киевским режимом "трагедию" в Буче. Весь якобы цивилизованный мир клокотал, сколько было написано статей, сколько снято репортажей на эту тему. Я уверен, и никто меня не переубедит, что это постановочные события.Вместо того, чтобы осудить и остудить пыл сорвавшихся с цепи цахаловцев, сперва Джо Байден, а затем и остальные лидеры западного блока наперегонки стали раздувать этот пожар, оправдывая все действия Израиля "правом на самооборону", еще и "переключив" всю материальную помощь в виде снарядов, боеприпасов и высокоточных бомб с "полюбившегося" Зеленского на Израиль.Любая критика действий израильских силовиков вызывает гнев и угрозы. Достается всем – и неожиданно прозревшему Гутерришу (Антониу Гутерриш, Генсек ООН - прим.) и вдруг осмелевшему Макрону, и Эрдогану, да и всей Организации Объединенных Наций в целом, за жесткую, "непродуманную" резолюцию с призывом к Израилю остановить бомбежки и признать право палестинцев на собственное государство.Молчание – золото?Очень ожидаемо, что я услышал, вернее, не услышал реакцию либералов и гуманистов. Мы все хорошо помним, как они реагировали на действия российских властей при уничтожении террористов, захвативших школу в Беслане и театральный центр на Дубровке. Шквал критики, негодование, обвинения в непродуманных, слишком жестких действиях силовиков. А сейчас вас все устраивает? Это нормально, что под завалами многоэтажек в Газе уже погибло около пяти тысяч детей? В этом вы не увидели несоразмерность ответа? Или не хочется критиковать? Ведь тут, как сейчас принято говорить, другое. Больше всего бесит позиция некоторых знакомых, которые из страха "оказаться в другой лодке", если дать здравую и объективную оценку событиям, поддакивают и оправдывают этот террор. Вынужден вас огорчить: вас за это не примут в ряды "цивилизованного" мира. Вы для них такие же второсортные, как и палестинцы.О, спорт! Ты что?Но апофеозом двойных стандартов стало заявление МОК (Международный олимпийский комитет - прим.). Когда вдруг стали раздаваться гневные окрики от здравомыслящих людей о том, что пора бы начать наказывать Израиль за неслыханную жестокость и включать уже опробованные механизмы, например, отказать израильским спортсменам в участии в грядущей парижской летней Олимпиаде, руководители МОК заявили, что, оказывается, спортсмены не должны нести коллективную ответственность за действия своих властей. Неужели?! А что тогда с российским и белорусскими спортсменами? Ах да, это же совсем другое!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/izrail-ostanovit-tolko-obscheislamskiy-ultimatum-zapadu-1049016336.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/mirovoy-sport-obednel-bez-rossiyskikh-sportsmenov-v-bukvalnom-smysle-1043843218.html

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израиль, палестина, мнение, авторы, колумнисты