https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/izrail-ostanovit-tolko-obscheislamskiy-ultimatum-zapadu-1049016336.html

Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу

Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу

В эти выходные в саудовском Эр-Рияде пройдут сразу два чрезвычайных международных саммита. 11.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-11T16:15+0300

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2023-11-11T16:15+0300

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Творящаяся уже второй месяц расправа над Газой стала кризисом не только региональным, но и глобальным, причем как с постоянной опасностью эскалации, так и уже с практически гарантированными тяжелейшими последствиями, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Ведь речь идет не просто об очередной кровавой бане на Ближнем Востоке, а о нарастающем конфликте западного и исламского миров. "Золотого миллиарда" и двухмиллиардной мусульманской уммы: трех с половиной десятков государств с одной стороны и пятидесяти пяти — с другой? Да, но при этом конфликт Запада с исламом вписан еще и в более широкий конфликт Запада с Глобальным Югом (представляющим большинство человечества), а также в конфликт Запада с незападным миром (это уже Юг плюс Китай и Россия). Палестинский вопрос уже три четверти века разделяет мир, но только сейчас он стал настолько явным символом разобщения Запада и остального человечества, потому что обнажил банкротство всей модели атлантической гегемонии.Россия и Китай однозначно против американской политики крышевания любых израильских безумств, но это лишь часть противоречий Москвы и Пекина с Вашингтоном. Бороться за Газу должны в первую очередь сами арабы и исламский мир — и именно их руководители собираются в эти выходные на саммите в Эр-Рияде.Сначала сегодня пройдет встреча в верхах Лиги арабских государств — объединения 22 стран с общим населением в полмиллиарда. В ЛАГ входит и Государство Палестина, уничтожаемое сейчас Израилем, и кому, как не арабам, несколько раз воевавшим с Израилем за Палестину, вступиться за нее?Да, с последней войны прошло уже полвека (с тех пор только Израиль позволял себе нападать на Ливан), да, с тех пор часть арабских стран (включая соседей — Египет и Иорданию) даже установила с Израилем дипломатические отношения, да, сейчас российское военное присутствие в регионе не сравнимо с советским, а американцы немало потрудились над тем, чтобы выставить главным врагом арабов Иран. Но для того чтобы защитить палестинцев, арабским странам и не нужно воевать с Израилем — нужно лишить его американского карт-бланша, безусловной поддержки. То есть вопрос решается в плоскости отношений арабов с США (и Западом в целом), а не на поле боя. Смогут ли арабы изменить позицию США?Произраильская ориентация Вашингтона имеет очень глубокие причины и корни, и нынешняя американская элита не откажется от нее. Однако в той же Европе все далеко не так однозначно: большинство населения не поддерживает бомбежки Газы, а в некоторых странах руководящие кадры уже открыто говорят о необходимости призвать Израиль к ответу. Более того, продолжение избиения палестинцев грозит европейским странам внутриполитическими проблемами. Местные мусульманские общины не готовы молчать и не протестовать. Переживающей экономические проблемы и втянутой в украинский конфликт Европе не хватало еще только массовых беспорядков и столкновений у себя дома.Лига арабских государств может призвать к энергетическому эмбарго против тех стран, которые поддерживают Израиль, что однозначно сделает Европу миротворцем. Один только намек на повторение событий 1973 года (когда в ходе арабо-израильской войны страны ЛАГ ввели запрет на поставки нефти в западные страны) окажет огромное воздействие на Запад в целом. Пока что саудовское руководство не хочет прибегать к подобному оружию, видимо, надеясь, что американцы и так смогут воздействовать на Израиль. Ведь это же и в их интересах, похоже, рассуждает саудовский наследный принц Мухаммед: ни Байдену, ни США в целом сейчас действительно совершенно не нужна кровавая баня в Газе, с каждым днем уничтожающая остатки доверия и уважения к американцам в исламском мире. Однако до сих пор Вашингтону не удалось практически ничего добиться от Нетаньяху, и нет никаких оснований думать, что американцы добровольно решат ужесточить свое неофициальное давление на Израиль.А вот под угрозой конфликта с Европой (вследствие вероятности энергетического кризиса) Вашингтон вполне может пойти на оказание реального давления на Израиль. Которого будет вполне достаточно для того, чтобы Нетаньяху потерял власть, а бомбежки Газы остановились.Но для этого Лига арабских государств должна занять жесткую и однозначную позицию, которая отвечает ее интересам — не только тактическим (спасению Газы), но и стратегическим (если говорить о весе арабов в новом, формирующемся постамериканском миропорядке). Арабы должны предъявить Западу ультиматум.А если их поддержит еще и Организация исламского сотрудничества, чей саммит пройдет в Эр-Рияде в воскресенье, то все станет еще серьезнее. ОИС объединяет 55 государств с населением в два миллиарда — это весь исламский мир, включая Иран, Пакистан и Индонезию. Статус наблюдателя в ОИС имеет, кстати, и Россия, потому что мы ведь являемся как евразийской и христианской, так отчасти и мусульманской страной. Так что сейчас от того, о чем договорятся в Эр-Рияде, зависит очень многое — не только жизни палестинцев в Газе, но и скорость, с которой будет идти процесс деамериканизации Ближнего Востока и деатлантизации всего миропорядка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231111/voz-kazhdye-desyat-minut-v-sektore-gaza-gibnet-rebenok-1049015057.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231107/za-izrail-otvetish-bayden-proigraet-prezidentskie-vybory-1048963285.html

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израиль, палестина, в мире, колумнисты, политика