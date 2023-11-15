https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/obnovlennaya-vaktsina-sputnik-mozhet-poyavitsya-v-dekabre-1049065532.html

Обновленная вакцина "Спутник" может появиться в декабре

Обновленная вакцина "Спутник" может появиться в декабре

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании пандемии COVID-19, но с наступлением холодов заболеваемость вновь начала... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T09:59+0300

2023-11-15T09:59+0300

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россия

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник" завершены, "Спутник Лайт" может быть доступен уже с декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга."Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то действительно в первой декаде (10-15 декабря) "Спутник Лайт" будет в гражданском обороте... Клинические испытания прошли, но отчет еще не написан", – сказал Гинцбург.Ранее о том, что начались клинические испытания обновленной вакцины сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он пояснил, что этот "Спутник" должен будет защищать привитых от новых циркулирующих штаммов COVID-19. За неделю в регионах России были госпитализированы 5473 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция", на 8,5% больше, чем неделей ранее. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах, выросло и число госпитализаций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/zabolevaemost-koronavirusom-v-rossii-vyrosla-za-nedelyu-1049057982.html

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