https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/okolo-30-kilogrammov-kannabisa-izyali-u-zhitelya-sela-markhyaul-1049076012.html
Около 30 килограммов каннабиса изъяли у жителя села Мархяул
Около 30 килограммов каннабиса изъяли у жителя села Мархяул
Конопля - наркосодержащее растение, культивирование которого запрещено на территории Абхазии. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T22:38+0300
2023-11-15T22:38+0300
2023-11-15T22:38+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Около 30 килограммов наркотического вещества каннабис и 86 корней южнокраснодарской конопли изъяли сотрудники УКОН МВД у жителя села Мархяул Эдварда Мангурсузяна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По признанию 63-летнего Мангурсузяна, он сам выращивает коноплю, сушит и реализует на территории России - в Адлере. Также в 300 метрах от дома подозреваемого находилась плантация конопли, там росло 86 корней. В машине Эдварда Мангурсузяна обнаружили две пластиковых емкости с готовым к сбыту веществом. Все наркотики изъяты, возбуждено уголовное дело. Эдвард Мангурсузян заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/zhitelya-drandy-zaderzhali-za-khranenie-narkotikov-v-krupnom-razmere-1049052048.html
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абхазия, новости
Около 30 килограммов каннабиса изъяли у жителя села Мархяул
Конопля - наркосодержащее растение, культивирование которого запрещено на территории Абхазии.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik.
Около 30 килограммов наркотического вещества каннабис и 86 корней южнокраснодарской конопли изъяли сотрудники УКОН МВД у жителя села Мархяул Эдварда Мангурсузяна. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
В нежилом помещении на территории участка Мангурсузяна обнаружили 44 пучка конопли, которые были подвешены к балкам для сушки. Там же обнаружили листья россыпью и 290 стеблей запрещенного растения.
По признанию 63-летнего Мангурсузяна, он сам выращивает коноплю, сушит и реализует на территории России - в Адлере.
Также в 300 метрах от дома подозреваемого находилась плантация конопли, там росло 86 корней. В машине Эдварда Мангурсузяна обнаружили две пластиковых емкости с готовым к сбыту веществом.
Все наркотики изъяты, возбуждено уголовное дело. Эдвард Мангурсузян заключен под стражу.