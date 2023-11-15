https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/ozgan-nikto-ne-budet-soderzhat-energosistemu-abkhazii-krome-nas-samikh-1049075052.html

Озган: никто не будет содержать энергосистему Абхазии, кроме нас самих

Озган: никто не будет содержать энергосистему Абхазии, кроме нас самих

Переток электроэнергии из России начался с полуночи 5 ноября. Он снабжает электроэнергией западную и центральную части республики. 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T20:51+0300

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абхазия

энергетическая отрасль абхазии

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Энергетическую проблему в Абхазии не решить за счет российской социальной помощи, стране за электричество придется платить, заявила вице-премьер, министр экономики республики Кристина Озган.Проблема энергодефицита первого квартала 2024 года, уточнила Озган, будет предусмотрена в согласованном с Россией планом мероприятий, вопрос дополнительных поставок будет решаться в рамках переговоров."Самое главное, что нужно отметить это то, что энергосистему Абхазии никто не будет содержать, кроме нас самих. Мы должны понимать, что электроэнергия – это товар, за который надо платить. Бесконечно решать вопрос только за счет социальной помощи из России не получится", - заявила она. Кристина Озган отметила, что потребление электроэнергии в этом году снизилось на 200 миллионов кВт·ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но этого недостаточно. Абхазия снова столкнулась с дефицитом электроэнергии, стоимость которой составит около 900 миллионов рублей. Республика закупила 30 миллионов кВт·ч, выплатив за это 135 миллионов рублей, сформировано допсоглашение к договору о поставке 50 миллионов кВт·ч стоимостью около 200 миллионов рублей, сказала она.Озган подчеркнула, что вопрос энергодефицита в декабре еще не решен, переговоры продолжаются. Сейчас энергообеспечение Абхазии в равной степени осуществляет ИнгурГЭС и Россией, отметила вице-премьер благодаря этому уровень воды в Джварском водохранилище остается стабильным на уровне 423 метров. Но стоит учесть, что погодные условия в этом году неблагоприятны и уровень притока в два-три раза меньше, чем в прошлом году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/shestdesyat-millionov-rubley-napravyat-na-oplatu-postavki-elektroenergii-v-abkhaziyu-1049043974.html

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