https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/rossiyskie-voyska-porazili-tri-punkta-upravleniya-vsu-za-sutki-1049072604.html

Российские войска поразили три пункта управления ВСУ за сутки

Российские войска поразили три пункта управления ВСУ за сутки

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение живой силе и... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T16:47+0300

2023-11-15T16:47+0300

2023-11-15T16:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/0d/1049046498_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cc3d8934524926f4494f72c8dea8fdf2.jpg

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Российские войска поразили три пункта управления ВСУ за сутки, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 30 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР, Запорожской области.Ведомство сообщает, что за сутки на Купянском направлении были отражены две атаки украинских штурмовых групп, уничтожено 30 солдат ВСУ, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 и гаубица М114, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склад боеприпасов.На Краснолиманском направлении отражены три атаки, Киев потерял до 180 бойцов, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".На Донецком направлении российские войска уничтожили до 220 солдат ВСУ, танк, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Caezar" и "Krab", две гаубицы "МСТА-Б", пушку МТ-12, на Южно-Донецком направлении – 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin" и артиллерийскую систему М777, самоходную пушку "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, пушку МТ-12На Запорожском направлении за сутки поражены 40 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица М119, на Херсонском направлении – более 50 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Cobra".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/rossiyskie-voyska-za-sutki-otrazili-vosem-atak-na-kupyanskom-napravlenii-1049059419.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф