https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/spasem-zhizn-vmeste-fond-ashana-pomog-bolee-400-detyam-za-12-let-1049071777.html

"Спасем жизнь вместе": фонд "Ашана" помог более 400 детям за 12 лет

"Спасем жизнь вместе": фонд "Ашана" помог более 400 детям за 12 лет

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в Абхазии предпринимателем Бесланом Шакая в 2008 году. 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T16:07+0300

2023-11-15T16:07+0300

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культурно-благотворительный фонд "ашана"

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дети

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СУХУМ,15 ноя – Sputnik. За 12 лет существования акции фонда "Ашана" "Спасем жизнь вместе" была оказана помощь 427 детям. Об этом сообщили в пресс-службе фонда .На эти деньги был оплачен 621 курс лечения. Кроме того, за эти годы было проведено 260 благотворительных акций. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в 2008 году. В январе 2012 года он провел первую акцию по сбору средств на лечение ребенка.Основное направление работы фонда сегодня – увеличение количества здоровых детей в Абхазии. В этих целях проводится акция "Спасем жизнь вместе", в ходе которой фонд собирает пожертвования от частных лиц и организаций для оплаты лечения тяжелобольных детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/translyatsiya-dobrykh-del-uchreditel-ashana-rasskazal-kak-sozdavalsya-fond-1045390869.html

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культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети