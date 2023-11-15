https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/spasem-zhizn-vmeste-fond-ashana-pomog-bolee-400-detyam-za-12-let-1049071777.html
"Спасем жизнь вместе": фонд "Ашана" помог более 400 детям за 12 лет
"Спасем жизнь вместе": фонд "Ашана" помог более 400 детям за 12 лет
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в Абхазии предпринимателем Бесланом Шакая в 2008 году. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T16:07+0300
2023-11-15T16:07+0300
2023-11-15T16:17+0300
культурно-благотворительный фонд "ашана"
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СУХУМ,15 ноя – Sputnik. За 12 лет существования акции фонда "Ашана" "Спасем жизнь вместе" была оказана помощь 427 детям. Об этом сообщили в пресс-службе фонда .На эти деньги был оплачен 621 курс лечения. Кроме того, за эти годы было проведено 260 благотворительных акций. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в 2008 году. В январе 2012 года он провел первую акцию по сбору средств на лечение ребенка.Основное направление работы фонда сегодня – увеличение количества здоровых детей в Абхазии. В этих целях проводится акция "Спасем жизнь вместе", в ходе которой фонд собирает пожертвования от частных лиц и организаций для оплаты лечения тяжелобольных детей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230421/translyatsiya-dobrykh-del-uchreditel-ashana-rasskazal-kak-sozdavalsya-fond-1045390869.html
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культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети
культурно-благотворительный фонд "ашана", новости, дети
"Спасем жизнь вместе": фонд "Ашана" помог более 400 детям за 12 лет
16:07 15.11.2023 (обновлено: 16:17 15.11.2023)
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в Абхазии предпринимателем Бесланом Шакая в 2008 году.
СУХУМ,15 ноя – Sputnik. За 12 лет существования акции фонда "Ашана" "Спасем жизнь вместе" была оказана помощь 427 детям. Об этом сообщили в пресс-службе фонда .
"За прошедшие 12 лет общая сумма средств, направленных на лечение тяжелобольных детей, составила 101,87 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
На эти деньги был оплачен 621 курс лечения. Кроме того, за эти годы было проведено 260 благотворительных акций.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" был создан в 2008 году. В январе 2012 года он провел первую акцию по сбору средств на лечение ребенка.
Основное направление работы фонда сегодня – увеличение количества здоровых детей в Абхазии. В этих целях проводится акция "Спасем жизнь вместе", в ходе которой фонд собирает пожертвования от частных лиц и организаций для оплаты лечения тяжелобольных детей.